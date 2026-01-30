O item da geladeira que pode valer muito dinheiro e muita gente joga fora sem saber

Compressor da geladeira pode ser revendido como sucata, reaproveitado ou usado em oficinas, e render um valor inesperado

Gabriel Yuri Souto - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube)

Quando uma geladeira deixa de funcionar, muitas pessoas pensam apenas em descartá-la. No entanto, antes disso, vale observar um detalhe importante. Um item específico do eletrodoméstico pode render mais dinheiro do que se imagina: o compressor da geladeira.

Presente em praticamente todos os modelos, o compressor faz o sistema de refrigeração operar corretamente. Mesmo quando o restante do aparelho perde a utilidade, essa peça ainda mantém valor comercial e desperta interesse no mercado.

Por que o compressor vale dinheiro

O compressor reúne metais valorizados, como cobre e aço. Por esse motivo, recicladores, ferros-velhos e oficinas procuram essa peça com frequência.

Além disso, quando o equipamento ainda funciona, técnicos o utilizam como reposição em outras geladeiras ou freezers. Em alguns casos, profissionais adaptam o compressor para projetos alternativos, como compressores de ar usados em pintura e manutenção.

Quanto é possível ganhar

O valor depende da região, do estado da peça e da cotação dos metais. Ainda assim, na maioria dos casos, o compressor rende entre R$ 50 e R$ 200.

Quando o componente passa por testes e apresenta bom funcionamento, o preço costuma subir. Oficinas especializadas, portanto, pagam mais por unidades preservadas.

Onde vender o compressor

Quem deseja vender o compressor encontra várias opções. Ferros-velhos e cooperativas de reciclagem costumam comprar a peça separadamente. Além disso, empresas de descarte de eletrodomésticos também aceitam esse tipo de material.

Outra alternativa envolve plataformas de venda online e grupos de técnicos nas redes sociais. Nesses ambientes, a negociação ocorre diretamente com profissionais que buscam reposição imediata.

Atenção ao descarte correto

Apesar do valor financeiro, o descarte exige cuidado. O compressor armazena óleo e gases refrigerantes, que causam impactos ambientais quando liberados de forma inadequada.

Por isso, o ideal é entregar a peça a um ponto de coleta autorizado ou solicitar a retirada por um profissional. Assim, o consumidor evita danos ao meio ambiente e ainda garante um destino correto ao equipamento.

Um erro comum ao trocar de geladeira

Muitas pessoas entregam a geladeira antiga como parte do pagamento ao comprar um modelo novo. Com isso, acabam deixando o compressor para trás sem avaliar seu valor.

Antes de descartar o eletrodoméstico, vale analisar a condição da peça. Em tempos de economia apertada, esse cuidado simples pode gerar uma renda extra inesperada.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!