Adeus, cabeceiras: nova tendência substitui o encosto da cama e dá toque sofisticado ao ambiente

Minimalismo, personalidade e mais espaço: murais artísticos ganham o lugar das cabeceiras e transformam o quarto com sofisticação

Gustavo de Souza - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Max Vakhtbovych/Pexels)

Menos móveis, mais identidade. Essa é a lógica por trás da nova tendência que vem conquistando projetos de interiores e redes sociais: a substituição das cabeceiras tradicionais por murais artísticos na parede da cama. A proposta une estética contemporânea, funcionalidade e um visual mais leve, especialmente em quartos pequenos.

Antes vista como item indispensável, a cabeceira agora dá lugar a soluções criativas que valorizam a parede e tornam o ambiente mais personalizado. Pinturas, papéis de parede, fotos e até painéis assumem o protagonismo, criando um ponto focal elegante e cheio de significado.

Murais artísticos: mais espaço, estilo e personalidade

Trocar a cabeceira por um mural é uma escolha estratégica para quem busca otimizar o espaço. Sem volumes extras, a circulação fica mais fluida e o quarto parece visualmente maior, o que faz diferença em plantas compactas.

Outro ponto positivo é a manutenção. Diferente de cabeceiras estofadas, que acumulam poeira e exigem limpeza constante, murais são práticos e fáceis de renovar. Uma nova pintura ou troca de papel de parede já transforma completamente o ambiente.

Além disso, o mural permite que o quarto reflita a personalidade de quem vive ali. Cores, formas e temas podem ser escolhidos livremente, criando um espaço único, acolhedor e alinhado ao estilo de vida do morador.

Como escolher o mural ideal para a parede da cama

O primeiro passo é considerar o estilo do quarto. Ambientes minimalistas pedem murais discretos, com tons neutros, linhas simples ou formas geométricas. Já quem prefere uma decoração mais vibrante pode apostar em cores intensas, ilustrações ou composições artísticas.

Também vale explorar diferentes materiais. Papel de parede, adesivos, painéis de madeira, quadros ou até azulejos criam efeitos variados, que vão do rústico ao industrial, passando pelo contemporâneo e pelo artístico.

Por fim, equilíbrio é fundamental. O mural deve ser o destaque do quarto, sem competir com muitos outros elementos visuais. Menos informação ao redor ajuda a valorizar a parede e mantém a sensação de conforto e sofisticação.

