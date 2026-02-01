Os signos que mais terão sorte em fevereiro, segundo a astrologia
Movimentos planetários favorecem alguns signos ao longo do mês, trazendo oportunidades, boas notícias e momentos de virada em diferentes áreas da vida
Fevereiro chega com um céu astrológico mais dinâmico e favorável, marcado por trânsitos que estimulam movimento, decisões importantes e oportunidades inesperadas.
Segundo a astrologia, esse cenário beneficia alguns signos de forma mais intensa, principalmente por causa da posição do Sol e de aspectos positivos envolvendo planetas ligados à sorte, expansão e relacionamentos.
O principal motivo está no trânsito do Sol por Aquário e, depois, por Peixes, o que naturalmente fortalece esses dois signos e quem se conecta bem com essa energia.
Além disso, Vênus e Júpiter, planetas associados a ganhos, crescimento e boas oportunidades, formam aspectos harmônicos ao longo do mês, criando um ambiente de menos bloqueios e mais fluidez para decisões importantes.
1. Aquário
Com o Sol em seu signo durante parte de fevereiro, Aquário ganha destaque, vitalidade e mais chances de visibilidade.
Projetos pessoais, contatos profissionais e iniciativas que dependem de coragem tendem a fluir melhor, o que aumenta a sensação de sorte.
2. Peixes
A entrada do Sol em Peixes ativa a intuição e favorece decisões emocionais e profissionais.
A astrologia indica um período de acertos, resoluções e novos começos, principalmente quando o pisciano confia mais na própria sensibilidade.
3. Touro
Regido por Vênus, Touro se beneficia de aspectos positivos ligados ao planeta do dinheiro e da estabilidade.
Fevereiro favorece negociações, reconhecimento no trabalho e soluções práticas para questões financeiras que vinham se arrastando.
4. Leão
Leão sente os efeitos dos trânsitos em áreas ligadas a parcerias e relações.
O mês favorece acordos, alianças e boas surpresas no campo social e profissional, aumentando as chances de oportunidades surgirem por meio de outras pessoas.
5. Sagitário
Regido por Júpiter, Sagitário entra em um período de expansão.
Viagens, estudos, novos planos e decisões ousadas ganham força, com maior probabilidade de resultados positivos ao longo de fevereiro.
Mesmo para quem não aparece entre os mais favorecidos, a astrologia aponta que fevereiro é um mês de movimento e abertura. A sorte tende a surgir para quem observa o momento, age com consciência e aproveita as oportunidades quando elas aparecem.
