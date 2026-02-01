Os signos que mais terão sorte em fevereiro, segundo a astrologia

Movimentos planetários favorecem alguns signos ao longo do mês, trazendo oportunidades, boas notícias e momentos de virada em diferentes áreas da vida

Layne Brito - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Fevereiro chega com um céu astrológico mais dinâmico e favorável, marcado por trânsitos que estimulam movimento, decisões importantes e oportunidades inesperadas.

Segundo a astrologia, esse cenário beneficia alguns signos de forma mais intensa, principalmente por causa da posição do Sol e de aspectos positivos envolvendo planetas ligados à sorte, expansão e relacionamentos.

O principal motivo está no trânsito do Sol por Aquário e, depois, por Peixes, o que naturalmente fortalece esses dois signos e quem se conecta bem com essa energia.

Além disso, Vênus e Júpiter, planetas associados a ganhos, crescimento e boas oportunidades, formam aspectos harmônicos ao longo do mês, criando um ambiente de menos bloqueios e mais fluidez para decisões importantes.

1. Aquário

Com o Sol em seu signo durante parte de fevereiro, Aquário ganha destaque, vitalidade e mais chances de visibilidade.

Projetos pessoais, contatos profissionais e iniciativas que dependem de coragem tendem a fluir melhor, o que aumenta a sensação de sorte.

2. Peixes

A entrada do Sol em Peixes ativa a intuição e favorece decisões emocionais e profissionais.

A astrologia indica um período de acertos, resoluções e novos começos, principalmente quando o pisciano confia mais na própria sensibilidade.

3. Touro

Regido por Vênus, Touro se beneficia de aspectos positivos ligados ao planeta do dinheiro e da estabilidade.

Fevereiro favorece negociações, reconhecimento no trabalho e soluções práticas para questões financeiras que vinham se arrastando.

4. Leão

Leão sente os efeitos dos trânsitos em áreas ligadas a parcerias e relações.

O mês favorece acordos, alianças e boas surpresas no campo social e profissional, aumentando as chances de oportunidades surgirem por meio de outras pessoas.

5. Sagitário

Regido por Júpiter, Sagitário entra em um período de expansão.

Viagens, estudos, novos planos e decisões ousadas ganham força, com maior probabilidade de resultados positivos ao longo de fevereiro.

Mesmo para quem não aparece entre os mais favorecidos, a astrologia aponta que fevereiro é um mês de movimento e abertura. A sorte tende a surgir para quem observa o momento, age com consciência e aproveita as oportunidades quando elas aparecem.

