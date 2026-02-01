Tiroteio em jantinha deixa jovem baleado no abdômen e no tórax, em Aparecida de Goiânia

Vítima foi socorrida e suspeito apontado como autor dos disparos acabou preso no local

Da Redação - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um jovem ficou ferido após um tiroteio registrado na noite deste domingo (1°) em uma jantinha localizada no Jardim Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Portal 6 apurou que a vítima foi atingida por três disparos, sendo dois no abdômen e um no tórax.

Mesmo ferido, o jovem estava consciente, orientado e conseguia se comunicar no momento do primeiro atendimento realizado ainda no local.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros até a chegada da Unidade de Suporte Avançado do Samu, que assumiu a ocorrência e fez o encaminhamento para atendimento médico especializado.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde atualizado da vítima.

A PM esteve no local durante toda a ocorrência e prendeu um suspeito apontado como autor dos disparos.

As circunstâncias que levaram ao tiroteio em plena via pública ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

