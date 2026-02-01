Turista é presa em Caldas Novas após beber demais, atacar marido e causar grande prejuízo

Em surto, ela ainda agrediu seguranças, desacatou policiais e ameaçou ser soropositiva para intimidar as vítimas

Da Redação - 01 de fevereiro de 2026

Turista sendo condida e presa pela Polícia Militar. (Foto: Captura/ Portal 6)

Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante em Caldas Novas neste domingo (1º) após uma noite de caos e violência em um condomínio de luxo na região.

Populares filmaram boa parte da confusão, capturando cenas de agressão que mostram a mulher ferindo o marido e resistindo violentamente à prisão.

O incidente começou com um desentendimento entre o casal, mas rapidamente escalou para um surto de violência quando a mulher, visivelmente alterada pelo consumo excessivo de álcool, começou a destruir o apartamento alugado onde estavam hospedados, quebrando uma televisão com uma faca e danificando diversos objetos do imóvel.

Os seguranças do condomínio tentaram conter a mulher, mas ela os agrediu verbal e fisicamente, ferindo os dedos de um deles e ainda tentando feri-los com uma tesoura que havia apanhado no apartamento.

Durante a confusão, ela ainda proferiu ameaças intimidadoras, afirmando reiteradamente ser soropositiva para assustar as vítimas e os seguranças.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a mulher já contida pela equipe de segurança, mas ainda em estado de descontrole emocional e adotando comportamento agressivo com xingamentos e chutes contra todos à sua volta.

Ao ser conduzida pela PM, a mulher resistiu à prisão, desacatou os policiais com palavras de baixo calão e os agrediu com chutes, chegando até mesmo a danificar a viatura durante o trajeto.

O marido, apesar de ferido no peito, se negou a representar contra ela, e um acordo foi feito para cobrir os danos materiais do apartamento, que somaram R$ 900, dos quais R$ 490 já haviam sido pagos.

A mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito e depois levada à Delegacia de Polícia Civil, onde uma fiança de um salário mínimo foi arbitrada pela autoridade policial de plantão.

