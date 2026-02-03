Jovem relata que foi levado à força para motel, obrigado a fazer Pix e deixado nu em Anápolis

Vítima afirma que suspeitas fizeram ameaças com arma branca e causaram prejuízos acima de R$ 700

Da Redação - 03 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de pessoa utilizando celular. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Um jovem, de 22 anos, denunciou ter sido vítima de roubo e extorsão durante a madrugada desta terça-feira (03), em Anápolis.

O caso teria ocorrido por volta das 3h, na região do Calixtolândia I Etapa, enquanto ele realizava um deslocamento em veículo de aplicativo.

Segundo o relato, durante o trajeto, o passageiro foi abordado por duas pessoas que o ameaçaram com arma branca e passaram a exigir transferências via Pix.

Sob coação, ele foi obrigado a seguir até um motel localizado no bairro Calixtolândia I Etapa, onde continuou sendo ameaçado e agredido.

Ainda conforme as informações, a vítima precisou entrar em contato com a esposa para conseguir o valor exigido.

Ao todo, foram feitas transferências que somaram R$ 600. Mesmo após o pagamento, o homem foi mantido sob ameaça dentro do estabelecimento.

No local, ele relatou que foi forçado a se despir, teve as roupas levadas pelas suspeitas e ainda foi obrigado a arcar com a conta do motel, no valor de R$ 120, além de despesas referentes a itens consumidos e danificados.

Após a ação, a vítima afirma que foi liberada e procurou uma delegacia de Polícia Civil (PC) em Anápolis, para registrar o ocorrido.

O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.

