Jovem relata que foi levado à força para motel, obrigado a fazer Pix e deixado nu em Anápolis
Vítima afirma que suspeitas fizeram ameaças com arma branca e causaram prejuízos acima de R$ 700
Um jovem, de 22 anos, denunciou ter sido vítima de roubo e extorsão durante a madrugada desta terça-feira (03), em Anápolis.
O caso teria ocorrido por volta das 3h, na região do Calixtolândia I Etapa, enquanto ele realizava um deslocamento em veículo de aplicativo.
Segundo o relato, durante o trajeto, o passageiro foi abordado por duas pessoas que o ameaçaram com arma branca e passaram a exigir transferências via Pix.
Sob coação, ele foi obrigado a seguir até um motel localizado no bairro Calixtolândia I Etapa, onde continuou sendo ameaçado e agredido.
Ainda conforme as informações, a vítima precisou entrar em contato com a esposa para conseguir o valor exigido.
Ao todo, foram feitas transferências que somaram R$ 600. Mesmo após o pagamento, o homem foi mantido sob ameaça dentro do estabelecimento.
No local, ele relatou que foi forçado a se despir, teve as roupas levadas pelas suspeitas e ainda foi obrigado a arcar com a conta do motel, no valor de R$ 120, além de despesas referentes a itens consumidos e danificados.
Após a ação, a vítima afirma que foi liberada e procurou uma delegacia de Polícia Civil (PC) em Anápolis, para registrar o ocorrido.
O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.
