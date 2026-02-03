Os 5 signos que não sabem lidar com dinheiro, segundo a astrologia

Astrologia relaciona traços de personalidade dos signos do zodíaco com hábitos financeiros. Alguns signos tendem a gastar mais e pensar menos antes de investir ou economizar

Gabriel Yuri Souto - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Para a astrologia, a relação com o dinheiro varia conforme o signo e seus traços comportamentais. Enquanto alguns são naturalmente cautelosos, outros tendem a gastar sem pensar ou priorizar experiências e emoções em vez da estabilidade financeira.

Embora isso não determine o futuro financeiro de ninguém, essas características ajudam a entender padrões comuns de comportamento.

A seguir, veja quais são os cinco signos que, segundo astrólogos, costumam enfrentar mais desafios quando o assunto é dinheiro.

Sagitário costuma gastar sem pensar no amanhã

Sagitário aparece com frequência entre os signos que menos sabem lidar com dinheiro. Isso acontece porque o signo valoriza liberdade, aventuras e novas experiências. Por esse motivo, viagens, festas e programas diferentes costumam vir antes da preocupação com o orçamento.

Além disso, sagitarianos tendem a viver intensamente o presente. Assim, acabam deixando o planejamento financeiro em segundo plano, o que pode gerar dificuldades no futuro.

Áries age por impulso nas finanças

Áries se destaca pela iniciativa e pela coragem. No entanto, essas qualidades também impactam negativamente as finanças. Como gosta de decisões rápidas, o ariano frequentemente compra ou investe sem analisar todos os riscos.

Consequentemente, a falta de paciência para planejar pode resultar em gastos desnecessários. Ainda que tenha facilidade para ganhar dinheiro, Áries costuma ter dificuldade para mantê-lo.

Gêmeos perde o foco com facilidade

Gêmeos apresenta uma relação instável com o dinheiro. Isso ocorre porque o signo se interessa por muitas coisas ao mesmo tempo. Dessa forma, gastos com novidades, cursos, objetos diferentes ou experiências variadas se tornam frequentes.

Além disso, geminianos têm dificuldade em seguir um planejamento rígido. Como mudam de ideia com facilidade, acabam abandonando orçamentos e metas financeiras antes de concluí-los.

Leão gasta para impressionar

Leão valoriza conforto, reconhecimento e status. Por isso, tende a gastar mais para manter uma imagem de sucesso. Muitas vezes, o leonino investe em itens caros, presentes ou experiências luxuosas para agradar a si mesmo e aos outros.

Entretanto, essa necessidade de destaque pode pressionar o orçamento. Assim, quando não controla os gastos, Leão corre o risco de comprometer a saúde financeira.

Peixes tem dificuldade em impor limites

Peixes costuma enxergar o dinheiro como algo secundário. O signo prioriza sentimentos, sonhos e relações humanas. Por esse motivo, gastos emocionais e ajuda financeira a outras pessoas são comuns.

Além disso, piscianos evitam lidar com números e cobranças. Como resultado, acabam perdendo o controle do orçamento e adiando decisões financeiras importantes.

Astrologia ajuda a refletir sobre hábitos financeiros

Apesar dessas características, a astrologia não define o destino financeiro de ninguém. No entanto, compreender essas tendências ajuda a identificar comportamentos que podem ser ajustados.

Portanto, independentemente do signo, organização, planejamento e consciência financeira continuam sendo essenciais para manter as contas em dia.

