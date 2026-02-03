Travestis negam que extorquiram motorista de aplicativo em Anápolis e revelam que ele “queria algo a mais”

Envolvidas afirmam que encontro foi consensual e que denúncia não condiz com o que de fato aconteceu

Pedro Ribeiro - 03 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Duas travestis acusadas por um motorista de aplicativo de extorsão e abuso sexual em Anápolis negaram as acusações e afirmaram que o encontro ocorreu de forma consensual.

O caso aconteceu na região da Calixtolândia e está sob investigação da Polícia Civil (PC).

Em entrevista ao Anápolis Notícias, as duas relataram que o motorista as procurou voluntariamente e que houve relações consensuais dentro do carro e, depois, em um motel.

Segundo elas, o homem demonstrava interesse em algo além do programa, incluindo gestos afetivos, como o chupão no pescoço, que teria sido feito a pedido dele.

As travestis confirmam que receberam R$ 300 via Pix, mas afirmam que, após um desentendimento provocado por uma ofensa, o motorista estornou o valor.

Com isso, a conta de uma delas teria sido bloqueada. Nervosas com a situação, elas dizem que acabaram retirando as roupas do homem e o deixando nu em via pública.

Já o motorista apresentou outra versão à polícia, afirmando que foi coagido, ameaçado e obrigado a manter relações sexuais.

Ele registrou boletim de ocorrência após o episódio.

A PC apura o caso e avalia as versões apresentadas. Caso fique comprovado que houve falsa comunicação de crime, o motorista poderá responder criminalmente.

As travestis afirmaram que também irão registrar ocorrência e buscar medidas judiciais.

VERSÕES OPOSTAS 🗣️ Travestis negam que extorquiram motorista de aplicativo em Anápolis e revelam que ele "queria algo a mais"

