Aos 101 anos, empresário revela dois alimentos que evita para manter corpo e mente saudáveis

Ex-CEO de 101 anos compartilha segredos de longevidade que incluem dieta mediterrânea e o corte radical de carne bovina e industrializados

Gustavo de Souza - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Алексей Вечерин)

Chegar aos 100 anos é um marco para poucos, mas Roy Cohen decidiu ir além da marca centenária com uma vitalidade impressionante. O norte-americano, que atuou como CEO de uma empresa farmacêutica até os 81 anos, tornou-se inspiração ao revelar como mantém o corpo e a mente afiados.

A trajetória de Cohen começou em 1922, em uma fazenda sem eletricidade ou água encanada, o que forjou sua determinação desde cedo. Com formação em microbiologia e nutrição, ele utiliza o conhecimento científico para gerir a própria saúde há décadas.

O segredo de sua longevidade, segundo relatou ao Business Insider, não é um mistério, mas sim uma disciplina rigorosa. Ele combina uma alimentação estratégica com uma mentalidade voltada para o movimento constante e a positividade.

O segredo no prato: o que sai e o que entra na dieta

Para Cohen, a regra de ouro para a saúde física envolve o que ele escolhe não colocar no prato. Ele evita rigorosamente o consumo de alimentos processados e carne bovina, priorizando fontes de nutrientes mais limpas.

Em vez disso, o empresário adota a dieta mediterrânea como estilo de vida permanente. O cardápio diário é composto por peixes frescos, vegetais variados e o uso generoso de azeite de oliva, rico em gorduras boas.

Até mesmo os lanches intermediários seguem um padrão saudável e inusitado para muitos. “Se quero lanchar, como um pedaço de couve-flor, uma cenoura ou um pimentão vermelho”, revelou o centenário, que também consome muito repolho e salada.

Corpo em movimento e mente blindada contra o estresse

A rotina de Roy prova que a aposentadoria não é sinônimo de estagnação, já que ele se mantém ativo diariamente. Ele realiza caminhadas e sessões específicas de 20 minutos para o fortalecimento das pernas, sempre com supervisão profissional.

Além dos músculos, o cérebro recebe atenção especial para não perder a agilidade. Cohen faz questão de gerenciar suas próprias finanças e cuidar de detalhes domésticos antes que problemas apareçam, mantendo o raciocínio rápido.

Para ele, “estar ocupado mantém a felicidade” e ajuda a evitar sentimentos que drenam a energia vital. Ele enfatiza que cultivar uma atitude positiva diante das adversidades é essencial para não permitir que o estresse encurte a vida.

Lições de quem atravessou um século de mudanças

A resiliência de Cohen foi testada desde o nascimento em condições precárias, mas sua busca pelo conhecimento o levou ao topo do mundo corporativo. O mestrado em bioquímica e nutrição foi a base para as escolhas que ele aplica hoje, aos 101 anos.

Ele acredita que as pessoas costumam se abater por problemas pequenos e irrelevantes do cotidiano. Em sua visão, não se pode ter o luxo de gastar tempo com raiva ou ciúmes se o objetivo for uma vida longa e plena.

Casado, pai de três filhos e avô de seis netos, Roy Cohen é a prova viva de que o equilíbrio entre ciência, exercício e otimismo funciona. Sua história serve como um manual prático para quem deseja envelhecer com independência e saúde.

