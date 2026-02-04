Por dívida de R$ 1,5 milhão, criminosos tentam matar empresário goiano com drone lançador de granadas

A vítima é produtor rural e acumulou o débito com a compra de sementes de milho. Dois aparelhos foram usados, mas falharam no momento dos atentados.

Ícaro Gonçalves - 04 de fevereiro de 2026

Dois drones foram usados, mas falharam no momento dos atentados (Fotos: Reprodução/ TV Anhanguera)

Membros de um grupo criminoso foram presos pela Polícia Civil (PC) após tentarem matar um empresário goiano usando um drone lançador de granada. As tentativas de assassinato ocorreram nos dias 15 e 17 de janeiro, na cidade de Itaberaí, região Central de Goiás.

Segundo informações da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), o empresário, que não teve sua identidade revelada, é produtor rural e acumulou uma dívida de aproximadamente R$ 1,5 milhão com a compra de sementes de milho.

A dívida seria paga após a colheita, mas os resultado da safra não foram como esperado. Ele chegou a pedir mais tempo para quitar a dívida, foi então que as ameaças começaram.

No começo, os atos de intimidação era velados, mas depois passaram a ser diretos. Os credores então teriam contratado o grupo de criminosos especializados em extorsões e cobranças violentas.

Na primeira tentativa, o drone sobrevoou a casa do produtor com uma granada acoplada, mas o explosivo não chegou a ser lançado e logo o aparelho caiu.

Já na segunda tentativa, um segundo drone amarrado com cordas e um gancho foi usado para tentar resgatar o primeiro, o que também não deu certo. Ambos aparelhos caíram em um local próximo à casa do empresário.

Segundo o delegado adjunto da Deic, Samuel Moura, os homens são de Primavera do Leste (MT) e atuavam em diversos estados com técnicas sofisticadas de extorsão. Ao todo três suspeitos foram presos, e havia indícios de que um novo atentado ocorresse em breve.