Rei do Ovo, na lista dos homens mais ricos do Brasil, não tem Pix nem sabe a senha da própria conta

Enquanto o país acelera no digital, um bilionário do agronegócio chama atenção por manter hábitos que parecem de outra era

Layne Brito - 04 de fevereiro de 2026

Em um Brasil onde o Pix virou sinônimo de agilidade, a história de Ricardo Faria, conhecido como o “Rei do Ovo” e presente na lista dos homens mais ricos do país, surpreendeu justamente por ir na contramão.

O empresário chamou atenção ao afirmar que não usa Pix e nem sabe a senha da própria conta bancária.

A declaração despertou curiosidade não apenas pelo contraste com a realidade da maioria dos brasileiros, mas também pelo perfil de quem a fez.

Trata-se de um empresário que comanda um dos maiores grupos do agronegócio nacional, lidando diariamente com operações milionárias, logística complexa e decisões estratégicas de grande escala.

Ricardo Faria construiu sua fortuna à frente de um império voltado à produção e comercialização de ovos, setor no qual se tornou referência.

O crescimento do negócio o colocou entre os nomes mais influentes do agronegócio brasileiro e garantiu presença em rankings de riqueza e negócios.

Apesar disso, no campo pessoal, o empresário mantém hábitos que fogem do padrão esperado para alguém com patrimônio bilionário.

Ao revelar que não utiliza Pix e desconhece a própria senha bancária, ele expõe uma rotina baseada na delegação total de tarefas financeiras a equipes de confiança, algo comum em grandes estruturas empresariais, mas pouco comentado publicamente.

A fala também reacendeu discussões nas redes sociais sobre a distância entre a vida cotidiana da maioria da população e a realidade de quem vive cercado por assessores, gestores e sistemas que operam sem a necessidade de envolvimento direto em tarefas básicas do dia a dia.

Para alguns, a declaração soa como curiosidade.

Para outros, como símbolo de um estilo de vida completamente desconectado da realidade comum. Seja como for, a fala de Ricardo Faria virou assunto justamente por escancarar esse contraste.

Em um país onde milhões de pessoas fazem transferências em segundos pelo celular, existe um bilionário que não precisa sequer saber a senha da própria conta para seguir comandando um dos maiores negócios do agronegócio brasileiro.

