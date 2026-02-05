Anápolis é foco de operação da PF contra facção ligada a tráfico de drogas e “tribunal do crime”

Força Integrada cumpre mandados de prisão e busca e apreensão na cidade nesta quinta-feira (05)

Samuel Leão - 05 de fevereiro de 2026

Forças policiais cumpriram os mandados. (Foto: Divulgação)

A manhã desta quinta-feira (05) começou movimentada para as forças de segurança em Anápolis.

A cidade é um dos principais cenários da Operação Vulcano, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO) para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e outros delitos no estado.

No total, os agentes estão nas ruas para cumprir 9 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão.

Além de Anápolis, as equipes também realizam buscas nos municípios de Corumbá de Goiás e Uruaçu.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia. As investigações apontam que não se tratava de um grupo amador.

Os suspeitos faziam parte de uma estrutura criminosa bem organizada, com divisão de tarefas e hierarquia rígida.

O foco principal era a comercialização de entorpecentes em larga escala na região. No entanto, o que mais chamou a atenção da polícia foi o método de controle e punição.

O grupo era responsável pela cobrança de dívidas ilícitas e pela imposição de “sanções internas”, que seriam táticas típicas do chamado “tribunal do crime”, contra membros ou devedores que descumprissem as regras da organização.

