Ex-funcionário ajudou assaltante dos olhos azuis a roubar supermercado em Anápolis

Rápidas apurou que Adriano da Silva Lima forneceu informações privilegiadas sobre a rotina do estabelecimento para facilitar o crime

Danilo Boaventura - 05 de fevereiro de 2026

PM agiu rápido no caso. (Foto: Divulgação)

O assalto ao Supermercado Super Sul, que terminou com a prisão do “assaltante dos olhos azuis“, revelou uma trama criminosa mais sofisticada do que parecia.

Uma apuração em primeira mão da coluna Rápidas do Portal 6 mostra como o ex-funcionário Adriano da Silva Lima foi a peça-chave para o sucesso do crime e como a Polícia Militar conseguiu desmantelá-lo rapidamente.

Adriano, de 43 anos, trabalhou por cerca de oito meses no supermercado e saiu do emprego apenas dois meses antes do roubo.

Ele foi a “fita dada”, expressão que significa fornecer informações privilegiadas para facilitar um crime.

Com conhecimento detalhado da rotina do estabelecimento, Adriano informou a Rodrigo Carlos Vilarins, o assaltante, o horário exato do fechamento do caixa, a movimentação dos funcionários e os pontos de entrada e saída do local.

Essas informações foram cruciais para que o roubo ocorresse sem maiores resistências e para que o criminoso conseguisse limpar o caixa e também roubar e pertences de um funcionário.

A Agência Local de Inteligência do 4º BPM não deixou o caso passar despercebido.

Colaboradores da região do Setor Sul forneceram informações que levaram os policiais a identificar que os autores do roubo estavam circulando no bairro Santa Clara.

A ação célere e estratégica do 4º BPM evitou que Rodrigo cometesse novos assaltos em outros estabelecimentos comerciais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!