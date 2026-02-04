“Assaltante dos olhos azuis” que assaltou supermercado em Anápolis foi preso pela PM

Rodrigo Carlos Vilarins foi capturado com arma e roupas do crime juntamente com ex-funcionário do estabelecimento

Danilo Boaventura - 04 de fevereiro de 2026

Rodrigo Carlos Vilarins, o “assaltante dos olhos azuis” foi preso pela PM de Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite desta quarta-feira (04) o homem conhecido como o “assaltante dos olhos azuis”, responsável por um roubo ao Supermercado Super Sul no Setor Sul II Etapa, em Anápolis, no último dia 30 de janeiro.

Rodrigo Carlos Vilarins, de 34 anos, foi capturado após uma ação da Agência Local de Inteligência do 4º BPM, que já monitorava os passos dos suspeitos.

Durante patrulhamento pelo bairro Santa Clara, os policiais avistaram um Renault Sandero prata, veículo que estaria sendo usado por um dos autores do crime.

Ao dar ordem de parada, o condutor, Rodrigo, tentou fugir e se livrar de um objeto, mas foi rapidamente contido pela equipe.

Com ele, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas, além de uma calça jeans, uma balaclava e um par de botinas, vestimentas idênticas às usadas no dia do assalto.

A ação policial continuou e resultou na prisão de Adriano da Silva Lima, de 43 anos, um ex-funcionário do supermercado que teria passado as informações privilegiadas para o crime.

Conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil, Rodrigo foi facilmente reconhecido pelos proprietários e caixas do estabelecimento.

Adriano, que havia trabalhado por cerca de oito meses no supermercado, também foi identificado como o cúmplice que deu a “fita dada”.

Ambos foram autuados em flagrante e devem responder pelos crimes de roubo com arma de fogo, porte ilegal de arma, resistência à autoridade, receptação e desobediência.

