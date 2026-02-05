Jornada 5×2: trabalhadores relatam mais tempo livre e qualidade de vida após supermercado acabar com a escala 6×1

Empresas de São Carlos e Araraquara já adotaram a escala 5x2 e relatam ganhos em faturamento, produtividade e bem-estar dos funcionários

Magno Oliver - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/EPTV)

A jornada 5×2 começa a ganhar espaço no interior de São Paulo e já apresenta impactos diretos na rotina de trabalhadores e empresas.

Em cidades como São Carlos e Araraquara, estabelecimentos abandonaram a escala 6×1 e passaram a adotar o novo modelo, no qual o funcionário trabalha cinco dias consecutivos e folga dois.

Como resultado, empregados relatam mais tempo livre, enquanto empresários observam melhora no desempenho e até aumento no faturamento.

A mudança acontece enquanto o projeto que reduz a carga horária semanal para 36 horas avança no Congresso Nacional.

A proposta já recebeu aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda precisa passar por votação no Senado e na Câmara dos Deputados antes de seguir para sanção presidencial.

Mesmo sem data definida para a aprovação final, algumas empresas decidiram se antecipar.

Mais tempo livre e novos planos

Em uma cafeteria de São Carlos, a cozinheira Alice Tito sentiu rapidamente os efeitos da nova jornada. Antes, ela trabalhava 30 horas semanais e contava com apenas uma folga.

Agora, com a adoção da escala 5×2, Alice passou a folgar às segundas e terças-feiras.

Com isso, conseguiu reorganizar a rotina e tirar planos do papel. “Eu estudava antes e era muito difícil conciliar os estudos de manhã e o trabalho à tarde.

Agora pretendo finalmente tirar minha CNH e fazer um curso voltado para a gastronomia”, contou.

Além disso, o funcionário Lucas Del Ponte, responsável pela preparação dos cafés, também percebeu mudanças positivas.

Ele trabalhava 44 horas semanais e afirma que, com um dia a mais de descanso, passou a ter mais tempo para estudar e equilibrar melhor a vida pessoal e profissional.

Mudança de escala trouxe aumento no faturamento

A decisão de alterar a jornada partiu da proprietária do café, Marina Raimundo Pires. Para viabilizar a mudança, ela ajustou o horário de funcionamento do estabelecimento: durante a semana, o atendimento ocorre apenas no período da tarde, enquanto aos domingos funciona em horário reduzido.

Apesar disso, o número de dias trabalhados no café aumentou. Os funcionários passaram a se revezar nas folgas, o que permitiu manter o funcionamento do local e otimizar os horários de maior movimento.

Segundo Marina, a estratégia contribuiu para o aumento do faturamento.

“A gente tem que dar essa folga mesmo. As pessoas precisam cuidar de outras áreas da vida para conseguirem trabalhar melhor e se manterem motivadas”, afirmou a empresária, que já vivenciou a rotina da escala 6×1.

Supermercado de Araraquara também adotou a jornada 5×2

Em Araraquara, uma rede de supermercados varejista iniciou a mudança na escala de trabalho em 2025.

O gerente de recursos humanos, Michel Campos, explicou que os estudos começaram em março e que a primeira loja passou a operar com a nova jornada em novembro.

Segundo ele, o principal objetivo foi melhorar a qualidade de vida dos funcionários. “A gente percebeu uma melhor disposição durante o dia e mais satisfação no momento em que eles estão trabalhando”, destacou.

Com a mudança, a carga horária diária também foi reorganizada.

Antes, os colaboradores trabalhavam 7 horas e 20 minutos por dia na escala 6×1. Agora, cumprem 8 horas e 48 minutos em cinco dias da semana.

Funcionários relatam mais qualidade de vida

A funcionária Elaine Cristina Afonso trabalha há sete anos no mercado e passou por diferentes funções. Para ela, a principal dificuldade sempre foi a falta de tempo para resolver questões pessoais.

“Se tinha duas coisas para fazer, não dava para conciliar. Com duas folgas, consigo descansar em um dia e resolver tudo no outro”, relatou.

Já a operadora de caixa Edileusa comemorou a mudança. Conhecida pelo bom humor no atendimento, ela afirma que agora se sente ainda mais satisfeita. “Sempre esperei por isso. Um dia é para cuidar da casa e o outro é para cuidar da gente. Foi maravilhoso”, disse.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!