Pomada Minancora: para que serve e 6 formas de usar corretamente

Clássica na farmacinha dos brasileiros, a Minancora é conhecida por ação secativa e protetora, mas exige cuidados para não irritar a pele

Layne Brito - 05 de fevereiro de 2026

A pomada Minancora é um daqueles produtos antigos que atravessaram gerações e continuam presentes no dia a dia.

Ela costuma ser procurada por quem quer uma solução prática para problemas comuns de pele, principalmente por seu efeito secativo e sensação de proteção na região aplicada.

Apesar da fama, o uso correto faz toda a diferença para evitar irritações e garantir melhores resultados.

A seguir, veja para que ela serve e 6 formas de usar do jeito certo.

De modo geral, a Minancora é usada como apoio em situações leves do dia a dia, como pele com espinhas pontuais, assaduras superficiais e pequenos incômodos na pele. Ela é lembrada por ter ação secativa, ajudar a reduzir oleosidade local e formar uma camada protetora na região.

6 formas de usar corretamente

1. Espinha pontual

Lave e seque bem a área, aplique uma camada fina diretamente sobre a espinha e deixe agir. O ideal é usar à noite e lavar pela manhã. Evite espalhar no rosto todo se sua pele for sensível.

2. Oleosidade localizada

Se a pele estiver muito oleosa em um ponto específico (como queixo ou testa), use bem pouco e apenas na região. Camada grossa pode entupir poros em algumas pessoas.

3. Assaduras e atrito (coxas, virilha, axila)

Com a pele limpa e seca, aplique uma camada fina para criar barreira protetora, principalmente antes de caminhar ou em dias quentes. Se houver ferida aberta, o ideal é não usar sem orientação.

4. Pequenos machucados superficiais

Após higienizar e secar, aplique uma camada fina para proteger a área. Se o corte for profundo, se houver secreção, dor intensa ou piora, o correto é buscar avaliação.

5. Picadas de inseto e coceira leve

Pode ser usada em camada fina para ajudar a proteger a pele e reduzir incômodo local. Se houver alergia forte, inchaço grande ou falta de ar, procure atendimento.

6. Pé e áreas de umidade (entre os dedos)

Em regiões que ficam muito abafadas, a pomada pode ajudar a manter a pele mais seca. Aplique pouco, com a pele bem seca, e evite usar se houver rachaduras profundas ou sinais de infecção.

Cuidados importantes

Use pouca quantidade. Exagero aumenta o risco de irritação.

Evite olhos, boca, mucosas e feridas abertas.

Se arder muito, coçar, descamar ou piorar, suspenda e procure orientação.

Se a pessoa for criança pequena, gestante ou tiver alergias, o ideal é avaliar com profissional antes.

