Furinho no cortador de unhas: para que serve e por que quase ninguém sabe usar

Pequeno detalhe do cortador ajuda a guardar, transportar e até improvisar um apoio para manuseio, mas passa despercebido no dia a dia.

Gustavo de Souza - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Ele está ali, discreto, no metal do cortador de unhas, e muita gente nunca parou para pensar no motivo. O “furinho” costuma parecer apenas um detalhe de fábrica, mas tem função prática e pode facilitar a rotina de quem usa o acessório com frequência.

O curioso é que, mesmo sendo comum em vários modelos, pouca gente sabe para que serve. E quando descobre, percebe que o cortador tinha mais utilidade do que aparentava.

Afinal, por que colocar um furo numa peça tão pequena? A resposta envolve organização, transporte e até segurança no manuseio.

Para que serve o furinho no cortador de unhas

A função mais conhecida do furinho é permitir que o cortador seja pendurado. Ele serve como ponto para colocar uma argola, corrente ou chaveiro, facilitando guardar em nécessaires, estojos e até no porta-chaves.

Isso ajuda especialmente quem leva cortador na bolsa, mochila ou em viagens. Preso a uma argola, ele fica mais fácil de encontrar e menos sujeito a se perder no meio de outros itens.

Em alguns modelos, o furo também facilita manter o acessório junto de kits de higiene, evitando que fique solto ou abra sozinho. É um detalhe simples que melhora a organização.

Além disso, o furinho pode servir como encaixe para acessórios de manicure em estojos, funcionando como “ponto de fixação” em suportes e cases.

Como usar no dia a dia sem complicação

O jeito mais prático é usar uma argola de chaveiro ou um pequeno mosquetão. Assim, o cortador pode ficar preso em uma necessaire, no estojo de manicure ou em um chaveiro de viagem.

Outra forma comum é prender em um gancho no banheiro, deixando o item sempre no mesmo lugar. Isso reduz a chance de contaminação por ficar solto em superfícies e evita sumiços.

Para quem compartilha o espaço com outras pessoas, pendurar o cortador ajuda a manter cada item separado. Isso organiza e diminui confusões, principalmente em famílias.

Se o seu modelo tem uma pequena corrente, o furo é justamente onde ela se fixa. Ou seja: ele também existe para “completar” esse tipo de acessório.

Por que quase ninguém sabe disso

A maioria das pessoas aprende a usar cortador de unhas por hábito, sem manual e sem explicação. Como o furo não interfere no corte, ele passa despercebido e vira apenas parte do design.

Além disso, muitos cortadores ficam guardados em gavetas ou nécessaires, sem necessidade de pendurar. A função existe, mas só faz diferença quando alguém precisa transportar ou organizar melhor.

Também há modelos mais simples que não trazem argola ou corrente, o que faz o furo parecer inútil. Sem o “complemento”, o detalhe não chama atenção.

