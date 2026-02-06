Goiás entra na segunda semana de fevereiro com alerta para chuva intensa e temporais

Boletim meteorológico indica volumes elevados de chuva, com possibilidade de ventos fortes, descargas elétricas e queda de granizo

Ícaro Gonçalves - 06 de fevereiro de 2026

Temporal deve atingir Goiânia e região. (Foto: Reprodução/Jairo Menezes)

A segunda semana do mês de fevereiro em Goiás deve ser de muita chuva, com volumes acumulados que podem chegar a 150 mm na região Central e no Oeste goiano.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), em boletim emitido nesta sexta-feira (06).

Imagens de satélite mostram o acúmulo de nebulosidade sobre o território goiano, com condições favoráveis para pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Segundo o Cimehgo, os fortes temporais são resultados pela combinação de calor e umidade que vem afetando Goiás nas últimas semanas, condições típicas do período de verão.

Chuva nas regiões

Para o sábado (07), a previsão é de mais pancadas de chuva, com alerta de tempestades para 105 municípios. Em alguns locais podem, inclusive, ser atingidos pela queda de granizo.

Mesmo com chuvas, o tempo deve ser mais ameno na região Sudoeste, com previsão é de até 35 mm, com temperatura máxima de 31º C.

Na região Sul, o volume pode chegar a 40 mm, com máxima também de 31º C. Já nas regiões Leste, Central e Oeste, as precipitações devem ser mais acentuadas, com previsão de até 45 mm de chuva.

A região que mais deve ser atingida pelos temporais deve ser a Norte, com acumulado chegando a 50 mm.

Dos municípios apontados pelo Cimehgo, destacam-se Cocalzinho, Formosa e Porangatu, onde a meteorologia aponta para 25 mm de chuva.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!