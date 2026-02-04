Tempestades atingem mais de 200 cidades goianas, com chances de rajadas de vento e granizo

Mesmo com "pé d'água", sol continua marcando presença em todo o estado

Natália Sezil - 04 de fevereiro de 2026

Chuva caindo em Anápolis. (Foto: Portal 6)

A combinação de calor e umidade, que já vem afetando Goiás há semanas, deve continuar nesta quinta-feira (05). Com áreas de instabilidade formadas por todo o estado, a meteorologia aponta para tempestades localmente fortes.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que emitiu boletim nesta quarta-feira (04).

Segundo o órgão, as pancadas de chuva podem ser acompanhadas de rajadas de vento e raios, além da queda ocasional de granizo em algumas regiões.

O alerta abrange mais cidades do que na semana anterior: 202 das 246 goianas devem ser afetadas.

Os índices de precipitação também excedem o que já havia sido observado. A região Norte é a mais afetada, com expectativa de 60mm. O Leste, Centro e Sudoeste goiano ficam logo atrás, com 55m.

Já o Sul e o Oeste do estado têm previsão de 50mm. Mesmo assim, o sol marca presença em todas as regiões, com temperaturas variando de 17°C a 34°C ao longo do dia.

Dos municípios apontados pelo Cimehgo, destacam-se Cocalzinho, Formosa e Ouvidor, onde a meteorologia aponta para 25mm de chuva.

A previsão de 20mm é predominante, atingindo 17 cidades. A lista inclui Goiânia, Rio Verde, Porangatu, Catalão, Jataí, Itumbiara, Três Ranchos, Mineiros, Morrinhos, Ceres, Goianésia, Araguapaz, Aruanã, Doverlândia, São João da Paraúna, Firminópolis e Palminópolis.

Confira as cidades sob alerta de tempestades:

A lista do Cimehgo inclui Abadia de Goiás, Acreúna, Adelândia, Água Fria de Goiás, Água Limpa, Aloândia, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Amaralina, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Araçu, Aragarças, Aragoiânia, Araguapaz, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Avelinópolis, Baliza, Barro Alto, Bela Vista de Goiás, Bom Jardim de Goiás e Bom Jesus de Goiás.

Também menciona que estão sob alerta de tempestades Bonfinópolis, Bonópolis, Brazabrantes, Britânia, Buriti Alegre, Buriti de Goiás, Buritinópolis, Cabeceiras, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás, Cachoeira Dourada, Caçu, Caiapônia, Caldas Novas, Caldazinha, Campestre de Goiás, Campinaçu, Campinorte, Campo Limpo de Goiás, Campos Belos, Campos Verdes, Castelândia, Caturaí, Cavalcante, Ceres, Cezarina, Chapadão do Céu e Colinas do Sul.

Além disso, Córrego do Ouro, Cristianópolis, Crixás, Cromínia, Damianópolis, Damolândia, Diorama, Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Edealina, Edéia, Estrela Do Norte, Faina, Fazenda Nova, Firminópolis, Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Goianápolis, Goianésia, Goiânia, Goianira, Goiás, Goiatuba, Gouvelândia, Guapó, Guarani de Goiás, Guarinos, Hidrolândia, Hidrolina, Iaciara, Inaciolândia, Indiara, Inhumas, Ipiranga de Goiás, Iporá e Israelândia.

As cidades atingidas pelo alerta ainda incluem Itajá, Itapaci, Itapirapuã, Itarumã, Itauçu, Itumbiara, Ivolândia, Jandaia, Jaraguá, Jataí, Jaupaci, Joviânia, Jussara, Lagoa Santa, Mairipotaba, Mambaí, Mara Rosa, Marzagão, Matrinchã, Maurilândia, Mimoso de Goiás, Minaçu, Mineiros, Moiporá, Monte Alegre de Goiás, Montes Claros de Goiás, Montividiu, Montividiu do Norte, Morrinhos, Mossâmedes, Mozarlândia, Mundo Novo e Mutunópolis.

Também Nazário, Nerópolis, Niquelândia, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma, Nova Veneza, Novo Brasil, Novo Planalto, Orizona, Ouro Verde de Goiás, Padre Bernardo, Palestina de Goiás, Palmeiras de Goiás, Palmelo, Palminópolis, Panamá, Paranaiguara, Paraúna, Perolândia, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pires do Rio, Planaltina, Pontalina, Porangatu, Porteirão, Portelândia, Posse e Professor Jamil.

Devem ser afetados pelas tempestades Quirinópolis, Rialma, Rianápolis, Rio Quente, Rio Verde, Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, Santa Cruz de Goiás, Santa Fé de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santa Isabel, Santa Rita do Araguaia, Santa Rita do Novo Destino, Santa Tereza de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio de Barra, Santo Antônio de Goiás, São Domingos, São João D’aliança, São João da Paraúna e São Luís de Montes Belos.

Por fim, as cidades de São Miguel do Araguaia, São Miguel do Passa Quatro, São Simão, Senador Canedo, Serranópolis, Simolândia, Sítio D’abadia, Taquaral de Goiás, Teresina de Goiás, Terezópolis de Goiás, Trindade, Trombas, Turvânia, Turvelândia, Uirapuru, Uruaçu, Urutaí, Varjão, Vicentinópolis, Vila Boa e São Luíz do Norte.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!