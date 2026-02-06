“Homem-aranha” é preso após escalar prédio, roubar e agredir advogada em Goiânia

Câmeras de segurança registraram movimentação de dupla em frente ao local do crime

Suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança. (Foto: Divulgação)
A Polícia Civil (PC) prendeu, na quarta-feira (04), um homem suspeito de participar de um roubo violento ocorrido no início do ano em um apartamento no Centro de Goiânia. O que chamou a atenção foi a forma não usual que o indivíduo adotou para invadir o imóvel, escalando um prédio.

O crime aconteceu no dia 1º de janeiro, e as investigações apontam que o indivíduo teria acessado o imóvel pela área de uma construção vizinha, escalando a estrutura e surpreendendo a moradora, de 59 anos, que estava no interior do apartamento.

Ao ser flagrado pela vítima, o investigado anunciou o assalto e passou a recolher objetos. A mulher, que é advogada, tentou impedir a ação, momento em que foi agredida com violência, sofrendo diversas lesões no rosto e pelo corpo. O suspeito fugiu levando o celular da vítima.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Complexo Prisional e permanece à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, um segundo envolvido, responsável por dar apoio à entrada no apartamento que foi roubado, já havia sido preso dias antes.

A prisão temporária foi cumprida por equipes da Delegacia Estadual de Investigação Criminal (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Roubos (Garra) e o suspeito segue à disposição da Justiça.

