Nua e cercada por lixo, idosa é resgatada de abandono extremo em Goiânia

Cenário era agravado pela presença de quase 30 cães de médio e grande porte que circulavam livremente dentro da casa

Samuel Leão - 06 de fevereiro de 2026

Idosa foi resgatada e homem foi preso. (Foto: Divulgação/PCGO)

Uma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) resultou na prisão em flagrante, nesta quarta-feira (04), de um homem investigado por submeter uma idosa a condições extremas de abandono, negligência e maus-tratos em Goiânia.

A ação, coordenada pela 4ª Delegacia Distrital de Polícia com o apoio da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai), revelou um cenário de horror que vinha sendo perpetuado há anos.

O resgate foi inteiramente registrado em vídeos, que mostram a precariedade absoluta do local e o estado de vulnerabilidade da vítima.

Ao chegarem na residência, os investigadores se depararam com um ambiente insalubre, tomado pelo acúmulo de lixo em diversos cômodos e alimentos estragados.

A idosa foi encontrada nua sobre uma cama, em um local sem as mínimas condições de higiene ou conforto para o repouso.

O cenário era agravado pela presença de quase 30 cães de médio e grande porte que circulavam livremente dentro da casa, sendo que em um dos quartos os policiais chegaram a encontrar restos mortais de um animal em decomposição.

A vítima apresentava sinais visíveis de debilidade física e não possuía acesso a itens básicos de sobrevivência, como medicamentos, alimentação adequada ou qualquer estrutura de mobilidade compatível com a idade.

O que mais chamou a atenção das autoridades foi o contraste financeiro da situação: as investigações apontaram que a idosa recebe uma renda mensal de aproximadamente R$ 14 mil, valor que estaria sendo desviado pelo investigado há cerca de 17 anos.

Conforme apurado pela PC, o suspeito não possui emprego e utilizava todo o recurso financeiro da vítima sob o pretexto de cuidar dela, enquanto, na realidade, a mantinha em condições degradantes e desumanas.

O homem agora está à disposição do Poder Judiciário e deve responder pelos crimes de maus-tratos e apropriação de bens de pessoa idosa.

