Bebida nunca mais: truque milenar ensina como perder a vontade de beber de forma natural e sem remédios
Promessa de “cura natural” contra o álcool viraliza nas redes sociais, mas especialistas fazem ressalvas e apontam riscos à saúde
Uma receita natural bastante conhecida entre famílias mais antigas voltou a ganhar destaque nas redes sociais. O truque faz parte do conhecimento popular e promete reduzir a vontade de consumir bebida alcoólica sem o uso de remédios.
Além disso, muitas pessoas afirmam que aprenderam esse método ainda na infância, por meio de relatos de parentes mais velhos.
Ingrediente simples faz parte do preparo
O preparo utiliza a moela de galinha, mais especificamente uma película fina localizada na parte interna do alimento. Segundo a tradição popular, essa parte concentra o efeito desejado.
Por isso, o cuidado ao retirar a película se torna essencial para quem segue a receita.
Modo de fazer a receita natural
O preparo segue um passo a passo simples, conhecido por muitas famílias:
-
Retire a moela da galinha
-
Em seguida, remova cuidadosamente a película fina da parte interna
-
Depois disso, coloque a película para secar ao sol
-
Assim que estiver completamente seca, leve ao pilão
-
Triture até obter um pó bem fino
Como a receita é usada segundo a tradição
Após o preparo, o conhecimento popular orienta que o pó seja colocado na bebida alcoólica consumida pela pessoa. Dessa forma, segundo relatos, a vontade de continuar bebendo diminui ou desaparece.
Além disso, quem conhece o método afirma que o efeito pode surgir rapidamente, o que reforça a fama da receita.
Conhecimento antigo passado entre gerações
Esse truque não surgiu recentemente. Pelo contrário, famílias utilizam a receita há décadas, principalmente em cidades do interior e áreas rurais.
Com isso, o método segue sendo citado como parte do saber popular, transmitido de geração em geração, sem ligação com remédios industrializados ou tratamentos formais.
