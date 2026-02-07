Bebida nunca mais: truque milenar ensina como perder a vontade de beber de forma natural e sem remédios

Promessa de “cura natural” contra o álcool viraliza nas redes sociais, mas especialistas fazem ressalvas e apontam riscos à saúde

Gabriel Yuri Souto
Imagem ilustrativa de cerveja. (Foto: Reprodução/Pexels)

Uma receita natural bastante conhecida entre famílias mais antigas voltou a ganhar destaque nas redes sociais. O truque faz parte do conhecimento popular e promete reduzir a vontade de consumir bebida alcoólica sem o uso de remédios.

Além disso, muitas pessoas afirmam que aprenderam esse método ainda na infância, por meio de relatos de parentes mais velhos.

Ingrediente simples faz parte do preparo

O preparo utiliza a moela de galinha, mais especificamente uma película fina localizada na parte interna do alimento. Segundo a tradição popular, essa parte concentra o efeito desejado.

Por isso, o cuidado ao retirar a película se torna essencial para quem segue a receita.

Modo de fazer a receita natural

O preparo segue um passo a passo simples, conhecido por muitas famílias:

  • Retire a moela da galinha

  • Em seguida, remova cuidadosamente a película fina da parte interna

  • Depois disso, coloque a película para secar ao sol

  • Assim que estiver completamente seca, leve ao pilão

  • Triture até obter um pó bem fino

Como a receita é usada segundo a tradição

Após o preparo, o conhecimento popular orienta que o pó seja colocado na bebida alcoólica consumida pela pessoa. Dessa forma, segundo relatos, a vontade de continuar bebendo diminui ou desaparece.

Além disso, quem conhece o método afirma que o efeito pode surgir rapidamente, o que reforça a fama da receita.

Conhecimento antigo passado entre gerações

Esse truque não surgiu recentemente. Pelo contrário, famílias utilizam a receita há décadas, principalmente em cidades do interior e áreas rurais.

Com isso, o método segue sendo citado como parte do saber popular, transmitido de geração em geração, sem ligação com remédios industrializados ou tratamentos formais.

