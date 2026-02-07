Novos radares antibarulho: estradas brasileiras começam a testar tecnologia para multar motos com escapamento irregular

Sistema em testes usa microfones e câmeras para identificar veículos que ultrapassam o limite legal de ruído e aplicar multas automaticamente

Gabriel Yuri Souto - 07 de fevereiro de 2026

As estradas brasileiras começaram a testar uma nova tecnologia voltada ao combate da poluição sonora. Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, um radar antibarulho entrou em fase experimental para identificar motocicletas com escapamento irregular.

O equipamento foi instalado no Anel Viário da cidade. A medida surgiu após reclamações frequentes de moradores sobre barulho excessivo, sobretudo provocado por motos.

Como funciona o radar antibarulho

O sistema combina 21 microfones de alta precisão com câmeras de monitoramento instaladas ao longo da via. Juntos, esses dispositivos identificam a origem do som e medem o volume emitido.

Além disso, a tecnologia cruza os dados sonoros com as imagens captadas. Assim, o radar associa o ruído ao veículo responsável e registra a infração de forma automática.

Com isso, a fiscalização passa a ocorrer sem abordagem direta, o que aumenta a eficiência do controle.

O que diz a legislação sobre ruído de veículos

A legislação nacional já estabelece limites claros. Conforme norma do Conselho Nacional de Trânsito, o ruído máximo permitido em vias abertas é de 80 decibéis, medidos a sete metros de distância.

Quando o veículo ultrapassa esse limite, o Código de Trânsito Brasileiro prevê penalidades. Entre elas estão:

Multa de R$ 195,23

Cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação

Retenção do veículo até a regularização

Portanto, circular com escapamento irregular configura infração de trânsito.

Regra municipal reforça fiscalização em São José dos Campos

Além da norma federal, São José dos Campos possui legislação própria sobre o tema. Em 2025, a Câmara Municipal aprovou uma lei que autoriza o uso de equipamentos eletrônicos para fiscalizar ruídos emitidos por motocicletas.

Dessa forma, o radar antibarulho passou a ter respaldo legal no município. A lei local também permite multas mais altas. O valor pode chegar a R$ 500, superando o previsto na legislação nacional.

Quando as multas começam a valer

Por enquanto, o radar segue em fase de testes. Nesse período, a prefeitura avalia a precisão do sistema e a integração com os órgãos de trânsito.

No entanto, a expectativa é que, após a validação técnica, as autuações comecem a ser aplicadas de forma definitiva. Caso isso ocorra, a tecnologia pode se expandir para outras cidades brasileiras.

Tecnologia pode mudar a fiscalização no país

Especialistas avaliam que os radares antibarulho representam um novo modelo de fiscalização urbana. Além de reduzir a poluição sonora, o sistema aumenta o controle sobre alterações irregulares em motocicletas.

Assim, a iniciativa pode se tornar referência nacional. Ao mesmo tempo, reforça a necessidade de motoristas manterem seus veículos dentro das normas legais.

