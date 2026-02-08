Justiça suspenderá todas as contas bancárias e cartões de crédito de quem tem as seguintes dívidas

Medidas judiciais permitem bloqueio de contas, valores e restrições financeiras em casos específicos de dívidas inscritas em dívida ativa

Gabriel Yuri Souto - 08 de fevereiro de 2026

(Foto:Marcello Casal jr/Agência Brasil)

A Justiça brasileira dispõe de mecanismos legais que permitem restringir a movimentação financeira de pessoas físicas e jurídicas com dívidas em atraso.

Entre essas medidas, está o bloqueio de valores em contas bancárias, além de restrições que afetam o acesso ao crédito. No entanto, o Judiciário aplica essas ações apenas após seguir etapas previstas em lei.

Em regra, esse tipo de determinação surge em processos de cobrança judicial, principalmente quando o débito entra na chamada dívida ativa. Nesse contexto, o Judiciário atua para garantir a recuperação do valor devido ao poder público.

O que é dívida ativa e por que ela pode gerar bloqueio de contas?

A dívida ativa reúne débitos que o contribuinte não quitou dentro do prazo legal e que os órgãos públicos registraram oficialmente. Após esse registro, o débito passa a permitir cobrança judicial.

Quando o órgão credor ajuíza a execução fiscal, o devedor precisa pagar, parcelar ou garantir o valor. Caso não faça nenhuma dessas opções, a Justiça pode autorizar medidas mais rígidas. Entre elas, aparece o bloqueio de contas bancárias.

Portanto, a inscrição em dívida ativa representa um dos principais fatores que levam à restrição financeira.

Como ocorre o bloqueio de contas bancárias?

A Justiça realiza o bloqueio por meio de sistemas eletrônicos integrados ao Judiciário. Essas ferramentas localizam contas vinculadas ao CPF ou CNPJ do devedor.

Quando o sistema encontra saldo disponível, o juiz determina a indisponibilidade do valor até o limite da dívida. A conta permanece ativa, mas o titular não consegue movimentar a quantia bloqueada.

Além disso, se o sistema não localizar saldo suficiente, novas tentativas podem ocorrer posteriormente. Assim, o bloqueio pode se repetir até que o valor apareça.

Cartões de crédito podem sofrer impacto?

Embora o Judiciário não cancele cartões de crédito de forma direta, as restrições judiciais afetam a análise de risco feita pelos bancos.

Por isso, instituições financeiras costumam rever limites e condições de crédito.

Como consequência, o devedor pode perder limite, enfrentar bloqueio temporário ou ter dificuldade para obter novos cartões.

Dessa forma, mesmo sem uma ordem judicial específica, o acesso ao crédito tende a diminuir.

Quais dívidas podem resultar nessas medidas?

As situações mais frequentes envolvem débitos com o poder público. Entre eles, destacam-se:

Impostos como IPTU, IPVA e ICMS

Multas administrativas e de trânsito

Taxas obrigatórias

Outros débitos inscritos em dívida ativa

Assim, a inadimplência prolongada desses valores pode levar à cobrança judicial e, posteriormente, ao bloqueio de contas.

O devedor recebe aviso antes do bloqueio?

Sim. Antes de qualquer restrição, o devedor recebe notificação formal. Nesse momento, ele pode quitar o valor, solicitar parcelamento ou apresentar defesa, conforme a legislação permite.

Entretanto, se nenhuma providência ocorrer dentro do prazo legal, o juiz pode autorizar o bloqueio das contas bancárias como forma de garantir o pagamento da dívida.

Por que manter a situação fiscal regular faz diferença?

Manter impostos e obrigações em dia evita problemas que vão além da cobrança financeira.

O bloqueio de contas compromete despesas básicas, pagamentos recorrentes e, no caso de empresas, o funcionamento das atividades.

Além disso, restrições judiciais costumam gerar efeitos prolongados no histórico financeiro.

Por esse motivo, acompanhar pendências e regularizar débitos rapidamente se mostra essencial.

Em síntese, o bloqueio de contas bancárias e as restrições financeiras previstas em lei seguem um processo legal específico. A Justiça aplica essas medidas para assegurar o pagamento de dívidas reconhecidas judicialmente.

Ainda assim, os impactos no dia a dia do devedor podem ser significativos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!