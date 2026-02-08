Shampoo roxo nos cabelos grisalhos: para que serve e por que é recomendado pelos cabeleireiros

Produto ajuda a manter o tom prateado dos fios, devolve o brilho e evita o aspecto amarelado comum com o passar do tempo

Isabella Victória - 08 de fevereiro de 2026

Assumir os cabelos grisalhos deixou de ser um sinal de descuido e se transformou em escolha de estilo.

No entanto, quem opta por manter os fios naturais logo percebe um desafio recorrente: o surgimento do tom amarelado, que tira o charme do visual prateado.

É justamente aí que entra o shampoo roxo, um dos produtos mais indicados por cabeleireiros para preservar a beleza e a elegância dos grisalhos.

Muito além de um simples cosmético, ele atua como um corretor de tom e se tornou peça-chave na rotina de cuidados de quem quer fios mais luminosos, modernos e bem tratados.

Por que o cabelo grisalho muda de cor com o tempo?

Os fios grisalhos não produzem melanina, o pigmento responsável pela coloração natural do cabelo.

Essa ausência torna o cabelo mais sensível às agressões externas, como poluição, exposição ao sol, resíduos de produtos e até minerais presentes na água.

Com o tempo, esses fatores provocam oxidação da fibra capilar, resultando no tom amarelado e em uma aparência opaca.

Além disso, o uso frequente de secador, chapinha e babyliss pode acelerar ainda mais esse processo.

Como o shampoo roxo age nos fios?

O segredo do shampoo roxo está na neutralização de cores.

Por conter pigmentos violetas, ele equilibra visualmente o tom amarelado, já que o roxo é a cor oposta ao amarelo no círculo cromático.

Durante a lavagem, esses pigmentos se depositam levemente sobre os fios, corrigindo o reflexo indesejado sem alterar a estrutura do cabelo.

O resultado aparece logo após o enxágue: fios mais claros, frios e com aspecto sofisticado.

Benefícios que vão além da estética

As versões atuais do shampoo roxo não cuidam apenas da cor.

Muitas fórmulas incluem ativos hidratantes e pH balanceado, pensados especialmente para cabelos grisalhos, que tendem a ser mais ressecados.

Quando usado corretamente, o produto ajuda a:

Manter o brilho natural dos fios

Diminuir o aspecto opaco e envelhecido

Preservar a maciez e a textura do cabelo

Equilibrar o pH da fibra capilar

Qual é a frequência ideal de uso?

Apesar dos benefícios, o shampoo roxo não deve ser usado diariamente.

O excesso pode deixar os fios com um leve tom arroxeado, principalmente em cabelos mais porosos.

A recomendação mais comum é alternar o uso com um shampoo hidratante tradicional, observando sempre a resposta do cabelo.

Assim, é possível manter a cor equilibrada sem comprometer a saúde dos fios.

Hábitos que prolongam o efeito do shampoo roxo

Para manter os cabelos grisalhos bonitos por mais tempo, o shampoo roxo funciona melhor quando combinado com outros cuidados simples no dia a dia.

Pequenas atitudes fazem diferença no resultado final. Entre elas:

Investir em hidratações semanais

Evitar exposição solar prolongada sem proteção capilar

Reduzir o uso excessivo de ferramentas de calor

Com esses cuidados, o cabelo grisalho permanece elegante, uniforme e com aquele tom prateado que chama atenção pelo bom gosto — exatamente como os cabeleireiros recomendam.

