Atitudes que derrubam a nota dos passageiros, segundo motoristas de aplicativo

Essa nota, que parece apenas um número no perfil, pode determinar se sua próxima corrida será aceita rapidamente… ou não

Isabella Valverde - 29 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de motorista de aplicativo. (Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil)

Pedir um carro por aplicativo virou parte da rotina: poucos cliques, porta aberta e caminho resolvido. Só que existe um detalhe que muita gente ignora — enquanto você avalia o motorista, você também está sendo avaliado.

E essa nota, que parece apenas um número no perfil, pode determinar se sua próxima corrida será aceita rapidamente… ou se vai ficar rodando na tela por longos minutos.

O sistema de avaliação funciona de uma a cinco estrelas e leva em conta as últimas 500 viagens. A média, construída aos poucos, pode cair por atitudes consideradas pequenas pelo passageiro, mas que, repetidas ao longo do tempo, vão afetando o perfil.

Quando a pontuação baixa demais, usuários podem ser evitados por motoristas e, em casos mais graves, sofrer bloqueios, denúncias ou até suspensão nas plataformas.

A queda de nota começa antes do embarque

Um dos motivos mais frequentes para avaliações ruins acontece antes mesmo de o passageiro entrar no carro: pedir a corrida sem estar pronto para sair.

Isso gera espera, atrapalha o embarque e pode colocar o motorista em situações desconfortáveis, principalmente em ruas movimentadas ou sem área adequada para parada.

Outro erro comum é marcar o local de partida incorretamente, causando desencontros. Quando isso acontece, o motorista precisa dar voltas, parar em local proibido ou enfrentar estresse desnecessário, e esse tipo de experiência costuma se refletir na nota.

Mudanças inesperadas e “comando” durante a corrida

A rota também pode virar um problema. Alterar o caminho, inserir paradas ou mudar o destino no meio da corrida sem avisar costuma gerar desgaste.

Além disso, existe um comportamento que pesa bastante: tentar controlar a direção, como se a pessoa estivesse supervisionando cada decisão do motorista. Mesmo quando não há discussão, a sensação de desconforto pode resultar em menos estrelas.

Porta batida e atitudes que parecem pequenas, mas contam

Alguns gestos simples entram na lista de irritações mais comuns. Bater a porta com força, por exemplo, é algo que pode parecer irrelevante para o passageiro, mas é frequentemente associado a descuido com o veículo.

Outros hábitos também contam: falar de forma grosseira, demonstrar impaciência e não respeitar o espaço e o trabalho do motorista.

A avaliação, na prática, reflete o que foi vivido na corrida — e não apenas o trajeto.

Comida, bebida e sujeira: um risco para quem vem depois

Comer ou beber dentro do carro pode diminuir a nota, principalmente quando deixa resíduos. Farelos no banco, embalagens no chão e manchas em estofados são alguns dos principais problemas.

O impacto vai além da corrida atual: o próximo passageiro pode se incomodar ou até se sujar, o que pode gerar reclamações e prejudicar o motorista.

Por isso, esse tipo de situação costuma ser um fator decisivo para avaliações baixas.

Pagamento por fora pode virar problema

Outro ponto sensível envolve pagamentos feitos fora do aplicativo, como Pix. Esse tipo de transação pode gerar riscos de contestação e complicações, o que aumenta a chance de desconfiança e avaliações negativas.

Por segurança, muitas pessoas que dirigem preferem que tudo seja feito dentro do sistema do próprio aplicativo.

Na madrugada, o cenário muda — e as denúncias aumentam

Durante a noite e madrugada, a lista de problemas costuma incluir tentativas de fumar ou consumir bebida alcoólica dentro do carro, além de conflitos por limites e regras básicas de convivência.

Há ainda situações mais graves, como investidas insistentes e comportamentos inadequados, que podem resultar em denúncias e bloqueios.

Nessas ocorrências, o que começa como incômodo pode virar caso de segurança e levar a consequências mais sérias para a conta do usuário.

Quando a nota cai, o aplicativo não avisa — mas os motoristas percebem

Em muitos casos, o passageiro só descobre que a nota está baixa quando começa a perceber um padrão: corridas demorando mais para serem aceitas ou cancelamentos frequentes.

Usuários com médias abaixo de certos patamares passam a ser vistos como “corrida de risco”, mesmo que nem sempre isso seja justo.

E há um detalhe importante: na Uber, a avaliação de cinco estrelas aparece automaticamente ao final da corrida, o que facilita avaliações rápidas e impulsivas.

Na 99, a nota precisa ser escolhida manualmente, o que pode tornar o processo mais consciente.

Como ver sua nota

Na Uber, é possível conferir a nota média e a distribuição das estrelas recebidas:

Abra o app e toque em Conta

Vá em Configurações > Privacidade

Entre na Central de Privacidade e selecione Ver resumo

Toque em Ver minhas avaliações

Na 99, a nota exibida é uma média das últimas corridas, mas não é possível ver avaliações individuais.

