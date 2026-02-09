Motorista morre após capotamento na BR-060, em Rio Verde

Dentro do veículo, estavam cinco pessoas, todas moradoras do município

Augusto Araújo - 09 de fevereiro de 2026

Motorista foi identificado como Márcio José Soares. (Foto: Reprodução/ Divulgação-PRF)

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (8) resultou na morte de um homem de 41 anos na BR-060, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia pela pista quando o condutor, identificado como Márcio José Soares, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

O acidente aconteceu por volta das 10h28, em um trecho que apresentava pista seca e boas condições de sinalização, segundo a corporação.

No carro estavam cinco ocupantes, todos moradores de Rio Verde. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Os outros quatro passageiros sofreram lesões e precisaram de atendimento médico. Entre eles, uma vítima ficou gravemente ferida, enquanto as demais apresentaram ferimentos leves.

As causas que levaram à perda de controle do veículo ainda deverão ser apuradas.

