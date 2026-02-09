Motorista morre após capotamento na BR-060, em Rio Verde
Dentro do veículo, estavam cinco pessoas, todas moradoras do município
Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (8) resultou na morte de um homem de 41 anos na BR-060, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia pela pista quando o condutor, identificado como Márcio José Soares, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.
O acidente aconteceu por volta das 10h28, em um trecho que apresentava pista seca e boas condições de sinalização, segundo a corporação.
No carro estavam cinco ocupantes, todos moradores de Rio Verde. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Os outros quatro passageiros sofreram lesões e precisaram de atendimento médico. Entre eles, uma vítima ficou gravemente ferida, enquanto as demais apresentaram ferimentos leves.
As causas que levaram à perda de controle do veículo ainda deverão ser apuradas.
