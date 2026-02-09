Motorista morre após capotamento na BR-060, em Rio Verde

Dentro do veículo, estavam cinco pessoas, todas moradoras do município

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Motorista morre após capotamento na BR-060, em Rio Verde
Motorista foi identificado como Márcio José Soares. (Foto: Reprodução/ Divulgação-PRF)

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (8) resultou na morte de um homem de 41 anos na BR-060, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia pela pista quando o condutor, identificado como Márcio José Soares, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

O acidente aconteceu por volta das 10h28, em um trecho que apresentava pista seca e boas condições de sinalização, segundo a corporação.

Leia também

No carro estavam cinco ocupantes, todos moradores de Rio Verde. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Os outros quatro passageiros sofreram lesões e precisaram de atendimento médico. Entre eles, uma vítima ficou gravemente ferida, enquanto as demais apresentaram ferimentos leves.

As causas que levaram à perda de controle do veículo ainda deverão ser apuradas.

Siga o canal do Portal 6 no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias de Rio Verde e região!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.