Motoristas que não foram multados vão receber benefício por bom comportamento no trânsito

Iniciativa busca incentivar direção responsável e premiar condutores que respeitam as leis e evitam infrações

Layne Brito - 09 de fevereiro de 2026

Motoristas que mantêm o prontuário limpo, sem registro de multas, podem ter acesso a um benefício administrativo importante que facilita a rotina e reduz custos.

A proposta prevê a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condutores que cumprem as regras e demonstram bom comportamento no trânsito.

A iniciativa busca equilibrar o modelo tradicional de fiscalização, que historicamente atua apenas com punições.

Ao reconhecer quem respeita as leis de trânsito, o sistema passa a incentivar atitudes responsáveis, como obedecer aos limites de velocidade, respeitar a sinalização, evitar o uso do celular ao volante e manter a documentação em dia.

O benefício, no entanto, possui limitações. Condutores com 70 anos ou mais não podem aderir à renovação automática, enquanto motoristas com 50 anos ou mais têm direito ao uso do benefício apenas uma vez, no momento do vencimento da habilitação.

A medida também não se aplica a motoristas com CNH emitida com validade reduzida por recomendação médica ou com o documento vencido há mais de 30 dias.

Para os casos em que exames sejam exigidos, foi estabelecido um teto nacional de R$ 180 para a realização dos exames médico e psicológico.

Outro ponto relevante é que a impressão da CNH física passou a ser opcional, eliminando custos extras para quem optar por utilizar exclusivamente a versão digital do documento.

Com a modernização dos sistemas e a ampliação de incentivos administrativos, o trânsito passa a valorizar não apenas a punição, mas também o histórico positivo de condutores que dirigem de forma consciente e responsável.

