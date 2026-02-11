Os 6 signos do zodíaco com os corações mais puros e bondosos, segundo a astrologia

Enquanto alguns signos são mais racionais, outros se destacam por atitudes movidas pela empatia e pela bondade natural

Layne Brito - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Nem todo mundo demonstra carinho do mesmo jeito. Enquanto alguns signos são mais reservados, outros expressam afeto com atitudes práticas, palavras acolhedoras ou gestos de proteção.

Segundo a astrologia, existem perfis que tendem a agir com mais compaixão, lealdade e intenção genuína, mesmo quando não recebem nada em troca.

Isso não significa que os demais signos sejam “ruins”, mas sim que esses seis costumam ser lembrados por sua bondade natural e por colocarem o bem do outro em primeiro lugar com mais frequência.

1. Peixes

Peixes é o signo mais associado à empatia. Costuma sentir o clima emocional de um ambiente e perceber a dor alheia antes mesmo de alguém falar. Além disso, tem um coração generoso e uma vontade real de ajudar, seja com palavras, presença ou acolhimento.

O cuidado pisciano é sensível e, muitas vezes, silencioso.

2. Câncer

Câncer ama protegendo. É aquele signo que lembra detalhes, oferece colo e faz questão de cuidar de quem considera “família”, seja de sangue ou de coração. Por isso, sua bondade aparece em forma de zelo, atenção e preocupação genuína.

Quando gosta de alguém, faz de tudo para a pessoa se sentir segura.

3. Virgem

A bondade de Virgem é prática. Em vez de grandes declarações, ele prova carinho resolvendo problemas, ajudando no que ninguém quer fazer e estando presente nos detalhes.

Além disso, costuma ser fiel, discreto e extremamente confiável. Muitas vezes, é o tipo que cuida sem precisar de reconhecimento.

4. Libra

Libra se destaca pelo senso de justiça e pela vontade de fazer o bem sem criar conflito. Geralmente é gentil, educado e preocupado em não ferir o outro. Além disso, tem facilidade para ouvir, equilibrar situações e oferecer apoio emocional.

Sua bondade aparece na forma de diplomacia, paciência e consideração.

5. Touro

Touro é bondoso por lealdade. Quando cria vínculo, é constante, firme e disposto a apoiar de verdade, inclusive nos momentos difíceis. Além disso, demonstra amor com presença, estabilidade e gestos concretos.

Não costuma prometer o que não vai cumprir, e isso faz sua entrega ser muito valiosa.

6. Sagitário

Sagitário tem um coração generoso e uma vontade natural de elevar o astral de quem está por perto. Embora seja direto, costuma ser honesto sem maldade, e muitas vezes ajuda motivando, encorajando e abrindo caminhos.

Além disso, tem espírito solidário e acredita no bem, o que faz seu otimismo ser um tipo de bondade.

No fim, “coração puro” não é perfeição, e sim intenção. Esses signos tendem a demonstrar afeto com mais empatia, lealdade e cuidado, cada um do seu jeito.

E, claro, para entender melhor esse traço em alguém, vale olhar também Lua, Ascendente e Vênus no mapa astral.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!