Séries curtas de época para maratonar antes da segunda parte da nova temporada de Bridgerton

Produções históricas com romance, drama e intrigas políticas são opção para quem gostou do clima de Bridgerton

Gabriel Yuri Souto - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Netflix)

Enquanto a segunda parte da nova temporada de Bridgerton não chega, muitos fãs continuam buscando histórias com o mesmo clima sofisticado. Nesse contexto, séries com figurinos luxuosos, romances intensos e conflitos sociais seguem como grandes atrativos.

Felizmente, as plataformas de streaming reúnem diversas séries de época curtas, que são ideais para maratonar em poucos dias. Além disso, essas produções exploram diferentes períodos históricos e estilos narrativos. Assim, o público encontra opções variadas sem precisar de longas temporadas.

Dessa forma, a lista a seguir reúne títulos que combinam drama, romance e personagens marcantes.

Os Sete Relógios de Agatha Christie – Netflix

Baseada na obra de Agatha Christie, a série mistura mistério e elegância britânica. Ao mesmo tempo, a trama acompanha uma investigação cercada por segredos da alta sociedade.

Como resultado, mesmo com poucos episódios, a produção mantém ritmo ágil. Por isso, se torna uma boa escolha para quem aprecia suspense clássico.

Toda Luz que Não Podemos Ver – Netflix

Ambientada na Segunda Guerra Mundial, a minissérie mostra o encontro de dois jovens em lados opostos do conflito. A narrativa aposta em emoção e sensibilidade.

Além disso, a produção se destaca pela fotografia e pelo cuidado histórico.

Gunpowder – Prime Video

A série retrata a famosa Conspiração da Pólvora, na Inglaterra do século XVII. O foco recai sobre disputas políticas e religiosas.

Com episódios intensos, a trama aposta em drama histórico mais sombrio. Ainda assim, mantém ritmo envolvente.

Razão e Sensibilidade (2008) – Prime Video

Baseada no romance de Jane Austen, a série acompanha duas irmãs em busca de amor e estabilidade. O enredo equilibra romance e crítica social.

Por isso, agrada quem aprecia histórias clássicas e relações familiares complexas.

Alias Grace – Netflix

Inspirada em fatos reais, a produção se passa no século XIX e acompanha uma jovem acusada de assassinato. A narrativa questiona culpa, memória e opressão feminina.

Além disso, a série aposta em uma atmosfera densa e reflexiva.

O Leopardo – Netflix

Ambientada na Itália do século XIX, a história retrata mudanças sociais e políticas que afetam a aristocracia. O foco recai sobre tradição e transformação.

A série combina drama histórico com reflexões sobre poder e decadência.

Terra Indomável – Netflix

A produção acompanha a expansão para o oeste dos Estados Unidos. O enredo mostra conflitos territoriais, violência e sobrevivência.

Assim, a série entrega uma abordagem mais crua do período histórico.

Orgulho e Preconceito (1995) – Prime Video

Considerada uma das adaptações mais elogiadas de Jane Austen, a série foca no romance entre Elizabeth Bennet e Mr. Darcy.

Com narrativa detalhada, o título segue como referência entre séries de época românticas.

Godless – Netflix

Ambientada no Velho Oeste, a série apresenta uma cidade dominada por mulheres. A trama mistura vingança, justiça e sobrevivência.

Além disso, o roteiro foge do padrão tradicional do gênero.

Howard Ends – Lionsgate+ (Prime Premium)

A série retrata conflitos de classe na Inglaterra do início do século XX. O enredo acompanha duas famílias com visões opostas sobre sociedade e progresso.

Com poucos episódios, a produção aposta em diálogos fortes e crítica social.

Produções curtas são ideais para maratonar

Todas essas séries possuem temporadas fechadas ou poucos episódios. Por isso, funcionam bem para quem busca histórias completas antes do retorno de Bridgerton.

Além disso, as produções exploram diferentes épocas e estilos, sem perder o charme do drama histórico.

