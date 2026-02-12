Em clima de Carnaval, cinema de Anápolis prorroga semana de ingressos a R$ 10

Sessões que contam com preço promocional já estão disponíveis, distribuídas entre seis filmes internacionais

Natália Sezil - 12 de fevereiro de 2026

Sala de cinema do Cine Prime. (Foto: Divulgação)

Em clima de Carnaval, o Cine Prime, localizado no Anashopping, em Anápolis, prorrogou a semana de ingressos ao preço promocional de R$ 10.

Válido desde o dia 05 de fevereiro, por conta da campanha nacional da Semana do Cinema, o valor continua até a próxima quarta-feira (18).

Vale ressaltar: o estabelecimento deixa claro que a promoção não se aplica a filmes em estreia, pré-estreias, sessões especiais ou eventos que não integram a programação regular.

Interessados em aproveitar a semana já podem conferir os títulos e horários disponíveis nas redes sociais do Cine Prime. Dos filmes listados, apenas The Rose (que só é exibido no sábado e domingo) não entra na promoção.

A agenda, portanto, inclui sessões de Zootopia 2, Um cabra bom de bola, Morro dos ventos uivantes, Destruição final 2, O primata e A empregada – todos em 2D.

Ingressos podem ser adquiridos presencialmente, na bilheteria do cinema, ou online, pelo site do Cine Prime Anápolis.

