Segundo estudos, pessoas mais felizes costumam nascer nesses 4 meses do ano

Luminosidade, temperatura e exposição solar durante a gestação podem influenciar a química cerebral e o humor na vida adulta

Isabella Victória - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Piacquadio)

Você já percebeu que algumas pessoas parecem manter o bom humor mesmo diante das dificuldades?

A ciência sugere que isso pode ter relação com algo que poucos imaginam: o mês de nascimento.

Pesquisas conduzidas por cientistas húngaros apontam que fatores como luminosidade, temperatura e exposição solar durante a gestação influenciam o desenvolvimento do cérebro.

Essas condições ambientais ajudam a moldar sistemas ligados à produção de dopamina e serotonina — neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer, motivação e equilíbrio emocional.

De acordo com o estudo Birth season affects your mood later in life, as variações sazonais no período pré-natal podem impactar o temperamento que a pessoa apresentará na vida adulta.

Os 4 meses associados a maior predisposição à felicidade

Segundo os pesquisadores, há uma tendência estatística maior de temperamento hipertímico — caracterizado por energia elevada, otimismo e disposição — entre pessoas nascidas nos seguintes meses:

Maio

Maio marca a transição para períodos de maior estabilidade climática e aumento gradual da luminosidade, favorecendo a regulação hormonal durante a gestação.

Junho

Com dias mais claros e temperaturas equilibradas, o ambiente contribui para níveis mais estáveis de serotonina e dopamina no desenvolvimento fetal.

Julho

Associado a alta incidência de luz natural, fator que influencia diretamente a produção de vitamina D e a formação de circuitos neurais ligados ao humor.

Agosto

Mantém padrão elevado de luminosidade e calor, condições que, segundo o estudo, favorecem a construção de sistemas emocionais mais resilientes.

Esses indivíduos, estatisticamente, apresentam menor predisposição a episódios de melancolia persistente ou depressão sazonal.

Como isso funciona no cérebro?

A pesquisadora Xenia Gonda identificou que a estação do nascimento pode influenciar os receptores de dopamina.

Pessoas nascidas em meses mais iluminados tendem a experimentar prazer com mais facilidade e demonstram maior estabilidade emocional diante de situações estressantes.

Além disso, a maior exposição solar materna aumenta os níveis de vitamina D, nutriente essencial para o desenvolvimento neurológico e para a regulação afetiva ao longo da vida.

