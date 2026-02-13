Polícia prende suspeito de atacar DJ autista e mantê-lo trancado após show em Goiânia

Vítima foi abordada no portão de casa após retornar de um show, sob forte violência física

Samuel Leão - 13 de fevereiro de 2026

Suspeito foi localizado e preso, em Goiânia. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigação Criminal (Deic), efetuou a prisão temporária, nesta sexta-feira (13), de um homem investigado por um roubo violento ocorrido no dia 17 de janeiro.

O alvo do crime foi um DJ da capital, que possui transtorno do espectro autista (TEA), atacado no momento em que chegava em casa, em Goiânia.

De acordo com as investigações, a vítima retornava de uma apresentação quando foi surpreendida pelo suspeito no portão de sua residência.

Sob forte violência física, o DJ foi rendido e teve uma faca encostada em seu pescoço durante toda a ação.

Além das agressões e ameaças de morte, o criminoso manteve o artista trancado em um dos cômodos do imóvel, configurando o crime de cárcere privado.

Enquanto o DJ estava impedido de sair, o autor revirou a casa e subtraiu diversos pertences de valor antes de fugir do local.

Os trabalhos investigativos permitiram a identificação do autor. Agentes compareceram à residência dele, arrombaram o portão e o conduziram para a delegacia, de modo que o homem agora se encontra à disposição do Poder Judiciário.

A PCGO informou que o inquérito será relatado dentro do prazo legal e encaminhado à Justiça para que o suspeito responda pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca e restrição de liberdade.

COVARDIA ‼️Polícia prende suspeito de atacar DJ autista e mantê-lo trancado após show em Goiânia Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/p1fEdLshO5 — Portal 6 (@portal6noticias) February 13, 2026

