Corte tradicional e versátil conquista especialistas pelo equilíbrio entre maciez, sabor e preço na hora de ir para a grelha

Não é o contra-filé nem o filé-mignon: a melhor carne para grelha, segundo churrasqueiros
Quando o assunto é churrasco, muita gente aposta automaticamente no contra-filé ou no filé-mignon como as melhores opções para a grelha.

Mas, para muitos churrasqueiros experientes, o corte que realmente entrega sabor, suculência e custo-benefício atende por outro nome: alcatra.

Versátil, macia na medida certa e com excelente rendimento, a alcatra vem ganhando destaque entre os especialistas que defendem uma carne equilibrada — nem gordurosa demais, nem seca — para garantir um churrasco perfeito.

Por que a alcatra é tão indicada para grelha?

Localizada na parte traseira do boi, a alcatra é um corte nobre que reúne características muito valorizadas na churrasqueira:

  • Maciez natural, sem precisar de marinadas longas;
  • Sabor marcante, sem excesso de gordura;
  • Facilidade no preparo, ideal tanto para bifes quanto para peças maiores;
  • Preço mais acessível em comparação ao filé-mignon.

Para quem busca uma carne que agrade diferentes paladares, a alcatra costuma ser considerada uma escolha segura.

Ela tem fibras mais firmes que o filé-mignon, o que ajuda a manter a suculência quando exposta ao calor intenso da grelha.

O segredo está no ponto certo

Segundo churrasqueiros, a grande vantagem da alcatra é a resposta rápida ao fogo alto.

Em poucos minutos, ela cria aquela crosta dourada por fora, mantendo o interior macio.

A dica principal é simples: fogo forte e tempo curto.

Selar bem os dois lados e evitar virar a carne várias vezes ajuda a preservar os sucos naturais.

Outro ponto importante é só salgar momentos antes de levar à grelha — preferencialmente com sal grosso ou sal de parrilla.

Cortes dentro da própria alcatra

Muita gente não sabe, mas a alcatra é composta por diferentes partes, que também podem ser aproveitadas no churrasco:

  • Miolo da alcatra – mais uniforme e macio;
  • Maminha – mais suculenta, ideal para peças maiores;
  • Picanha – que também faz parte da alcatra, famosa pela capa de gordura.

Ou seja, ao escolher alcatra, o consumidor pode variar no preparo e no estilo do churrasco sem sair da mesma peça principal.

Melhor que contra-filé e filé-mignon?

Enquanto o contra-filé se destaca pela gordura entremeada e o filé-mignon pela extrema maciez, a alcatra é vista por muitos como o meio-termo ideal.

Ela não depende de muita gordura para ser saborosa e também não perde textura facilmente no fogo.

Além disso, costuma ter melhor rendimento, sendo uma alternativa interessante para quem quer equilibrar qualidade e orçamento.

Dica final para acertar na grelha

Para um resultado ainda melhor:

  • Retire a carne da geladeira pelo menos 20 minutos antes de assar;
  • Seque bem a superfície antes de colocar na grelha;
  • Deixe descansar por alguns minutos após retirar do fogo, antes de cortar.

Com esses cuidados simples, a alcatra pode surpreender até os convidados mais exigentes.

No fim das contas, o melhor corte é aquele que combina técnica, qualidade e preferência pessoal — mas, para muitos churrasqueiros, a resposta já está definida: a alcatra reina na grelha.

