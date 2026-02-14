Não é o contra-filé nem o filé-mignon: a melhor carne para grelha, segundo churrasqueiros
Corte tradicional e versátil conquista especialistas pelo equilíbrio entre maciez, sabor e preço na hora de ir para a grelha
Quando o assunto é churrasco, muita gente aposta automaticamente no contra-filé ou no filé-mignon como as melhores opções para a grelha.
Mas, para muitos churrasqueiros experientes, o corte que realmente entrega sabor, suculência e custo-benefício atende por outro nome: alcatra.
Versátil, macia na medida certa e com excelente rendimento, a alcatra vem ganhando destaque entre os especialistas que defendem uma carne equilibrada — nem gordurosa demais, nem seca — para garantir um churrasco perfeito.
Por que a alcatra é tão indicada para grelha?
Localizada na parte traseira do boi, a alcatra é um corte nobre que reúne características muito valorizadas na churrasqueira:
- Maciez natural, sem precisar de marinadas longas;
- Sabor marcante, sem excesso de gordura;
- Facilidade no preparo, ideal tanto para bifes quanto para peças maiores;
- Preço mais acessível em comparação ao filé-mignon.
Para quem busca uma carne que agrade diferentes paladares, a alcatra costuma ser considerada uma escolha segura.
Ela tem fibras mais firmes que o filé-mignon, o que ajuda a manter a suculência quando exposta ao calor intenso da grelha.
O segredo está no ponto certo
Segundo churrasqueiros, a grande vantagem da alcatra é a resposta rápida ao fogo alto.
Em poucos minutos, ela cria aquela crosta dourada por fora, mantendo o interior macio.
A dica principal é simples: fogo forte e tempo curto.
Selar bem os dois lados e evitar virar a carne várias vezes ajuda a preservar os sucos naturais.
Outro ponto importante é só salgar momentos antes de levar à grelha — preferencialmente com sal grosso ou sal de parrilla.
Cortes dentro da própria alcatra
Muita gente não sabe, mas a alcatra é composta por diferentes partes, que também podem ser aproveitadas no churrasco:
- Miolo da alcatra – mais uniforme e macio;
- Maminha – mais suculenta, ideal para peças maiores;
- Picanha – que também faz parte da alcatra, famosa pela capa de gordura.
Ou seja, ao escolher alcatra, o consumidor pode variar no preparo e no estilo do churrasco sem sair da mesma peça principal.
Melhor que contra-filé e filé-mignon?
Enquanto o contra-filé se destaca pela gordura entremeada e o filé-mignon pela extrema maciez, a alcatra é vista por muitos como o meio-termo ideal.
Ela não depende de muita gordura para ser saborosa e também não perde textura facilmente no fogo.
Além disso, costuma ter melhor rendimento, sendo uma alternativa interessante para quem quer equilibrar qualidade e orçamento.
Dica final para acertar na grelha
Para um resultado ainda melhor:
- Retire a carne da geladeira pelo menos 20 minutos antes de assar;
- Seque bem a superfície antes de colocar na grelha;
- Deixe descansar por alguns minutos após retirar do fogo, antes de cortar.
Com esses cuidados simples, a alcatra pode surpreender até os convidados mais exigentes.
No fim das contas, o melhor corte é aquele que combina técnica, qualidade e preferência pessoal — mas, para muitos churrasqueiros, a resposta já está definida: a alcatra reina na grelha.
