Carreta de soja tomba na BR-452, esmaga carro e mata motorista em Goiás

Pista ficou tomada por grãos de soja e foi totalmente interditada para perícia e remoção. Motoristas devem pegar rotas alternativas

Isabella Valverde - 15 de fevereiro de 2026

Motorista da Fiat Strada chegou a parar no acostamento na tentativa de se proteger, mas foi atingido pelo tombamento. (Foto: Divulgação/PRF)

Um grave acidente no km 15 da BR-452, próximo ao trevo para Santa Helena de Goiás, terminou com a morte de um motorista na manhã deste domingo (15).

Uma carreta carregada de soja tombou sobre um veículo de passeio e deixou o carro completamente esmagado.

Conforme as informações iniciais, o caminhoneiro, de 43 anos, teria tentado uma ultrapassagem em trecho com faixa contínua. Ao perceber que poderia bater de frente com outro veículo, ele teria retornado bruscamente para a pista e, nesse movimento, perdeu o controle da composição.

O motorista da Fiat Strada chegou a parar no acostamento na tentativa de se proteger, mas foi atingido pelo tombamento. Ele ficou preso sob a estrutura do caminhão e a carga espalhada, e, até o momento, não foi possível confirmar a identificação da vítima ou se havia algum passageiro no veículo.

A Polícia Científica foi acionada e realiza os levantamentos no local para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Por segurança e para permitir o trabalho da perícia, a retirada do corpo, o destombamento da carreta e a limpeza da pista, a rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos, já que a soja ficou espalhada pela via.

O motorista do caminhão foi socorrido e encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Com a interdição, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta que motoristas que precisarem seguir viagem devem evitar o trecho e buscar rotas alternativas por vias pavimentadas, como acessos pela BR-060 para quem segue em direção a Rio Verde e, para quem vai sentido Itumbiara, caminhos que conectam a região à BR-153.

