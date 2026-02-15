Manutenção em estação de tratamento pode deixar quase 50 bairros de Goiânia sem água nesta quinta-feira (19)

Trabalhos na Estação Jaime Câmara fazem parte da obra do Linhão Gyn-Apa

Samuel Leão - 15 de fevereiro de 2026

Segundo a Saneago, a medida faz parte da rotina de manutenção da rede. (Foto: Divulgação)

Moradores de uma vasta região de Goiânia devem se preparar para uma interrupção programada no fornecimento de água na próxima quinta-feira (19). A Saneago informou que equipes técnicas realizarão uma manutenção essencial para a interligação de um novo trecho das obras do Linhão Gyn-Apa, projeto estratégico que visa reforçar o abastecimento entre a capital e Aparecida de Goiânia.

Os serviços estão concentrados na Estação de Tratamento de Água (ETA) Jaime Câmara e estão previstos para começar logo nas primeiras horas do dia, às 04h, com estimativa de conclusão para as 17h30. Durante esse intervalo, o bombeamento será reduzido ou interrompido, o que pode afetar diretamente a pressão nas redes de dezenas de setores.

No entanto, a companhia ressalta que os imóveis que contam com caixas d’água bem dimensionadas para o consumo diário não devem sentir o desabastecimento, uma vez que a reserva interna supre a demanda durante o período de reparos.

A previsão é que o sistema comece a ser normalizado logo após o término dos trabalhos, mas o retorno completo da água tratada nas torneiras não ocorre de forma imediata. Como o processo de recarga das tubulações e reservatórios é progressivo, os bairros situados em áreas mais altas ou distantes das estações podem demorar um pouco mais para ter o serviço restabelecido.

Diante do cenário, a orientação da estatal é que a população faça o consumo consciente das reservas domiciliares, evitando desperdícios com lavagem de calçadas ou veículos até que a situação esteja totalmente estabilizada.

Bairros incluídos

Entre os setores que podem ter o fluxo afetado estão o Bairro Feliz, Campus Samambaia da UFG, Chácara Elísios Campos, Chácaras Botafogo, Chácaras Retiro, Conjunto Campus, Conjunto Yara, Granja Agrícola Jacirema, Jardim Bom Jesus, Jardim Califórnia, além de partes do Jardim Novo Mundo, Jardim Pompéia, Jardim São Judas Tadeu, Loteamento Morada dos Sonhos 2, Nova Vila e o Parque Industrial de Goiânia.

A lista de localidades em alerta segue com o Residencial Atalaia, Residencial dos Ipês, Residencial Morada do Bosque, Residencial Morada do Ipê, Residencial Nossa Morada, Residencial São Geraldo, Residencial Vale do Araguaia, trechos do Setor Aeroporto e do Setor Central, além do Crimeia Leste, Crimeia Oeste, Setor Goiânia 2, Setor Leste Vila Nova, Setor Morais, Setor Negrão de Lima e Setor Norte Ferroviário.

Também podem ser impactados os moradores da Vila Bandeirantes, Vila Colemar Natal e Silva, Vila Froes, Vila Itatiaia, Vila Jaraguá, Vila Maria Rosa, Vila Martins, Vila Megale, Vila Monticelli, Vila Morais, Vila Oswaldo Rosa, Vila Romana, Vila Santa Isabel, Vila São Luiz, Vila Viana, Vilage Atalaia e o Villagio Toscana.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!