Bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água durante a semana; veja quais

Fornecimento será retomado de forma gradual, assim que os serviços forem concluídos

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água
Manutenção pode impactar imóveis sem caixa d’água bem dimensionada. (Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Moradores de diversos bairros de Aparecida de Goiânia devem ficar atentos ao consumo de água nos próximos dias. A Saneago informou que, na quarta (15) e quinta-feira (16), equipes técnicas realizarão manutenções programadas para limpeza e desinfecção de reservatórios na cidade.

Os trabalhos estão previstos para ocorrer entre 07h30 e 17h. Durante esse período, o abastecimento poderá ser afetado em imóveis que não possuem caixa d’água bem dimensionada.

A companhia ressaltou que o fornecimento será retomado de forma gradual, assim que os serviços forem concluídos.

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Na quarta-feira (15), as intervenções focam no Sistema Independência (setor Independência Mansões) e no Sistema Delfiori (Vila Delfiori). Já na quinta-feira (16), os trabalhos se concentram no Sistema Alto Paraíso (Jardim Maranata) e no Sistema Araguaia (Residencial Araguaia).

Confira os bairros afetados:

Quarta-feira (15):

Bairro Independência, Bairro Independência Mansões, Cidade Livre, Colina Azul, Comendador Walmor, Conde dos Arcos, Hayala, Jardim Dom Bosco II, Jardim Florença, Jardim Riviera, Loteamento Rio Vermelho, Nova Cidade, Parque das Nações, Parque Hayala, Setor dos Estados, Setor Fabrício, Setor Marista Sul, Virgínia Parque, Villa Delfiore e Villa Romana.

Quinta-feira (16):

Aeroporto Sul, Aeroporto Sul II, Jardim Alto Paraíso, Jardim Dom Bosco I, Jardim Dom Bosco II, Jardim Himalaia, Jardim Maranata, Parqville Pinheiros, Residencial Araguaia, Residencial Boa Esperança e Residencial Goiani.

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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