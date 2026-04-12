Jovem mata ex, se passa por ela para pedir dinheiro e acaba preso em Goiânia

Ao ser encontrado pela polícia, suspeito confessou o feminicídio e admitiu ter tentado obter vantagem financeira

Da Redação - 12 de abril de 2026

Jovem fingiu ser a ex e pediu dinheiro para familiares. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 22 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no Jardim Petrópolis, em Goiânia, e o principal suspeito do crime, o ex-marido dela, de 25, foi preso horas depois.

Segundo informações apuradas pelo Portal 6, familiares estranharam a falta de respostas da vítima ao longo do dia e decidiram ir até a residência, na noite deste sábado (11). Após várias tentativas de contato sem retorno, eles entraram no imóvel e a encontraram caída no chão, já sem sinais de vida.

Equipes de resgate foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local. Diante dos indícios observados na casa e dos relatos colhidos inicialmente, a suspeita passou a recair sobre o ex-companheiro da jovem.

Com as informações em mãos, equipes da Polícia Militar (PM) iniciaram buscas até localizar o suspeito em outro endereço da capital, na companhia de um amigo. Durante a abordagem ele confessou o crime e afirmou que a matou na sexta-feira (10).

Com o suspeito foram encontrados o celular da vítima, embrulhado em papel-alumínio, além de R$ 700 em dinheiro. Ele ainda teria admitido que estava se passando pela jovem para tentar obter vantagem financeira junto à família dela.

A motocicleta da vítima também foi localizada no imóvel onde o jovem estava. Depois da abordagem, ele foi levado à Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (DEAEM), onde ficou à disposição da autoridade policial.

A causa exata da morte, no entanto, ainda depende da conclusão dos exames complementares.

O caso agora seguirá sob investigação, que também deve apurar a dinâmica do crime e a tentativa de uso dos pertences e contatos da vítima após a morte.

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