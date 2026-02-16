Aeroporto de Goiânia passa a contar com sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes
Espaço foi criado para reduzir estímulos como ruídos e luzes intensas antes do embarque
O Aeroporto Internacional Santa Genoveva, localizado em Goiânia, agora conta com uma sala multissensorial destinada ao atendimento de passageiros com hipersensibilidade sensorial.
O espaço, localizado no piso térreo da área de embarque, é gratuito e funciona mediante agendamento prévio.
A estrutura foi inaugurada na última quinta-feira (11) e tem como objetivo oferecer um ambiente mais controlado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e outras condições relacionadas.
Com capacidade para até cinco pessoas e cerca de 27 m², o ambiente foi pensado para reduzir estímulos comuns em aeroportos, como ruídos intensos, iluminação forte e fluxo constante de pessoas.
Segundo a concessionária responsável pelo terminal, o projeto segue orientações do Ministério de Portos e Aeroportos sobre boas práticas de atendimento inclusivo.
O agendamento pode ser feito pelo telefone 0800-727-4720 ou pelo e-mail oficial: [email protected].
Após a solicitação, um colaborador acompanha o passageiro até a sala no horário combinado.
Goiânia é o segundo aeroporto administrado pela Motiva Aeroportos a contar com esse tipo de estrutura.
A concessionária informou que avalia ampliar o modelo para outros terminais sob sua gestão.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!