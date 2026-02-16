Aeroporto de Goiânia passa a contar com sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes

Espaço foi criado para reduzir estímulos como ruídos e luzes intensas antes do embarque

Pedro Pedro Ribeiro -
Aeroporto de Goiânia passa a contar com sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes
(Foto: Divulgação)

O Aeroporto Internacional Santa Genoveva, localizado em Goiânia, agora conta com uma sala multissensorial destinada ao atendimento de passageiros com hipersensibilidade sensorial.

O espaço, localizado no piso térreo da área de embarque, é gratuito e funciona mediante agendamento prévio.

A estrutura foi inaugurada na última quinta-feira (11) e tem como objetivo oferecer um ambiente mais controlado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e outras condições relacionadas.

Leia também

Com capacidade para até cinco pessoas e cerca de 27 m², o ambiente foi pensado para reduzir estímulos comuns em aeroportos, como ruídos intensos, iluminação forte e fluxo constante de pessoas.

Segundo a concessionária responsável pelo terminal, o projeto segue orientações do Ministério de Portos e Aeroportos sobre boas práticas de atendimento inclusivo.

O agendamento pode ser feito pelo telefone 0800-727-4720 ou pelo e-mail oficial: [email protected].

Após a solicitação, um colaborador acompanha o passageiro até a sala no horário combinado.

Goiânia é o segundo aeroporto administrado pela Motiva Aeroportos a contar com esse tipo de estrutura.

A concessionária informou que avalia ampliar o modelo para outros terminais sob sua gestão.

Aeroporto de Goiânia passa a contar com sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes
Aeroporto de Goiânia passa a contar com sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes
Aeroporto de Goiânia passa a contar com sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes
Aeroporto de Goiânia passa a contar com sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes
Aeroporto de Goiânia passa a contar com sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes
Aeroporto de Goiânia passa a contar com sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes
Aeroporto de Goiânia passa a contar com sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes
Aeroporto de Goiânia passa a contar com sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.