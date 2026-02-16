Anápolis vai ganhar academia ao ar livre com inteligência artificial e carga regulável; veja detalhes

Montagem dos equipamentos está em fase avançada e logo o espaço deve estar disponível ao público

Ícaro Gonçalves - 16 de fevereiro de 2026

Instalação dos aparelhos da academia já está em fase final (Foto: Divulgação)

O Parque Ipiranga de Anápolis, que fica no bairro Jundiaí, muito em breve receberá uma das academias a céu aberto mais modernas do País. Segundo a Prefeitura, a montagem dos equipamentos está em fase avançada, e logo o espaço deve estar disponível ao público.

A novidade dos aparelhos de musculação está no sistema de carga regulável, que dispensa o uso de anilhas, o que dará mais praticidade e para os usuários.

Também haverá um espaço dedicado a quem pratica calistenia, modalidade em que o esportista usa o próprio peso corporal para se exercitar.

Além disso, a academia contará com uma balança de bioimpedância, equipamento para medir a composição corporal como gordura, músculo e água no corpo, informações essenciais para acompanhamento da evolução de treinos.

A estrutura dos aparelhos é moderna, feita em aço inoxidável, resistente às mais diversas condições climáticas.

Segundo informações da Prefeitura, essa será a terceira academia a céu aberto com sistema de cargas reguláveis no Brasil. As outras duas estão no Rio de Janeiro.

Anapolinos que se quiserem fazer uso regular dos equipamentos poderão acessar um aplicativo de celular, disponível para iOS e Android, que ensinará o uso correto dos aparelhos. A ferramenta terá até recomendação de treinos personalizados por meio de inteligência artificial.

Outras reformas

Além da academia do Parque Ipiranga, a Prefeitura também almeja reformar outros espaços de lazer e esporte ao ao livre da cidade.

Ainda não há cronograma definido, mas a lista prevê a revitalização de espaços como o Parque da Matinha, o Estádio Municipal Zeca Puglise e os ginásios Newton de Faria e Carlos de Pina.

