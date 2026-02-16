Caixa e Banco do Brasil começam a pagar abono do PIS/Pasep

Depósitos seguem calendário aprovado no fim do ano passado

Folhapress - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começaram a pagar o primeiro lote do abono salarial do PIS/Pasep nesta segunda-feira (16), conforme calendário aprovado no final de 2025.

Os valores serão depositados na conta de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos nascidos em janeiro, que cumprem as regras do benefício e que sejam clientes da Caixa ou do BB. Os demais poderão sacar o montante em bancos ou correspondentes.

O governo libera ao todo R$ 2,5 bilhões neste lote a 1,8 milhão de profissionais registrados pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e 217,5 mil a servidores públicos. A partir deste ano, entram em vigor novas regras para ter acesso ao abono.

Os profissionais podem sacar até um salário mínimo de R$ 1.621 em 2026.

Tem direito ao benefício quem está inscrito há ao menos cinco anos no PIS/Pasep e tenha trabalhado ao menos um mês no ano-base de 2024, recebendo até R$ 2.765,93. É preciso ainda que o empregador tenha informado os dados corretamente na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

O calendário inicial previa o depósito do dinheiro a partir do dia 15 de fevereiro, mas como a data saiu no domingo, o valor foi liberado nesta segunda (16). O mesmo ocorrerá no calendário de março, quando serão liberados os valores para nascidos em fevereiro. A data inicial era 15 de março, mas os depósitos ocorrerão no dia 16.

A partir de 2026, o limite de renda que dá direito ao benefício deixa de ser vinculado a dois salários mínimos e passa a ser corrigido pela inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), conforme emenda constitucional aprovada em 2024.

Em 2026, o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) identificou 25,4 milhões de trabalhadores aptos a receber o abono, totalizando R$ 31,5 bilhões em recursos destinados a eles. O pagamento tem início neste mês de fevereiro e poderá ser realizado até 30 de dezembro de 2026, último dia útil bancário do ano.

Como consultar?

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e se tem direito por diversos meios. O principal deles é o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Veja onde consultar o benefício:

– Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

– Portal Gov.br

– Telefone 158 (Ministério do Trabalho)

– Aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa

– Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207

– Aplicativo ou site do Banco do Brasil na página de benefícios

Veja o calendário do PIS/Pasep 2026

Nascidos em Data de pagamento

Janeiro 16 de fevereiro

Fevereiro 16 de março

Março e abril 15 de abril

Maio e junho 15 de maio

Julho e agosto 15 de junho

Setembro e outubro 15 de julho

Novembro e dezembro 17 de agosto

O calendário foi aprovado pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). As datas foram propostas pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e definidas após deliberação com outros órgãos do governo federal.

O dinheiro ficará disponível para saque até o último dia útil do calendário bancário de 2026. Caso o valor não seja retirado, ele retorna aos cofres públicos, mas ainda pode ser solicitado dentro do prazo de cinco anos.

O que é o abono do PIS/Pasep?

O abono salarial do PIS/Pasep funciona como um “14º salário” e é pago a trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que cumpram os critérios exigidos. Em 2026, o benefício será pago a quem trabalhou no ano-base de 2024.

Quem tem direito?

Para receber, é preciso:

– Estar inscrito há ao menos cinco anos no PIS/Pasep

– Ter trabalhado ao menos um mês no ano-base, recebendo até R$ 2.765,93

– Ter os dados informados corretamente pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais)

O que muda no PIS/Pasep a partir deste ano?

A principal mudança é no limite de renda que dá direito ao abono. Antes, o benefício era pago a quem ganhava até dois salários mínimos no ano-base. A partir de 2026, esse valor passa a ser corrigido pela inflação medida pelo INPC. Para quem trabalhou em 2024, o teto ficou em R$ 2.765,93.

As alterações serão feitas de forma gradual. A regra prevê que, até 2035, o abono salarial seja pago apenas a trabalhadores que recebam até um salário mínimo e meio. O valor de referência será reduzido ano a ano até atingir esse patamar.

Veja a nova regra para ter acesso ao PIS/Pasep até 2035

Ano Valor que dá direito

2025 R$ 2.640

2026 R$ 2.765,93

2027 1,90 salário mínimo

2028 1,85 salário mínimo

2029 1,80 salário mínimo

2030 1,75 salário mínimo

2031 1,70 salário mínimo

2032 1,65 salário mínimo

2033 1,60 salário mínimo

2034 1,55 salário mínimo

2035 1,50 salário mínimo

Qual é o valor do abono salarial?

O trabalhador pode receber até um salário mínimo, dependendo do número de meses trabalhados no ano-base. O cálculo considera 1/12 do salário mínimo vigente no ano do pagamento para cada mês trabalhado, com arredondamento para cima. Frações iguais ou superiores a 15 dias são consideradas como mês cheio.

