Dívida de IPTU contra pessoa falecida não pode ser cobrada, explica advogada

Especialista alerta que cobrança ou ação judicial em nome de pessoa já falecida pode ser irregular, mesmo quando o imóvel possui IPTU em atraso

Gabriel Yuri Souto - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A afirmação de que dívida de IPTU contra pessoa falecida não pode ser cobrada tem gerado dúvidas entre herdeiros e proprietários de imóveis.

Segundo orientação jurídica divulgada nas redes sociais pelo perfil de Willian Machado, a cobrança formal em nome de alguém que já morreu pode ser considerada inadequada do ponto de vista legal.

Apesar de o débito do IPTU estar vinculado ao imóvel, a administração pública não deve direcionar cobrança, notificação ou ação judicial em nome de uma pessoa falecida.

Nesses casos, a regularização precisa ocorrer dentro do processo correto, respeitando a situação sucessória do bem.

Dívida de IPTU está ligada ao imóvel, não à pessoa falecida

O IPTU é um tributo que recai sobre o imóvel. Por isso, a existência de débito não desaparece com o falecimento do proprietário. No entanto, a forma de cobrança deve seguir os parâmetros legais.

Assim, quando o contribuinte morre, a cobrança não deve continuar em nome dele como se ainda estivesse vivo. O correto é que eventuais débitos sejam direcionados ao espólio ou aos responsáveis legais pelo patrimônio, conforme a fase do inventário.

Cobrança emitida após o falecimento exige atenção

Especialistas alertam que herdeiros devem verificar a data de emissão das cobranças. Isso porque documentos enviados após o falecimento, ainda em nome do antigo proprietário, podem indicar falha administrativa na atualização cadastral.

Além disso, a prefeitura não pode mover ação judicial válida contra uma pessoa que já faleceu. A cobrança precisa observar a situação jurídica do imóvel e do inventário antes de qualquer medida formal.

Herdeiros não devem pagar sem análise prévia

Muitas famílias acabam quitando dívidas por falta de informação. Contudo, o pagamento imediato sem análise pode gerar prejuízos desnecessários.

Primeiramente, é importante verificar se existe inventário aberto, atualização do cadastro imobiliário e regularidade da cobrança. Em seguida, deve-se avaliar se o débito foi corretamente direcionado ao espólio ou aos sucessores legais.

Direito ainda é pouco conhecido entre proprietários

De acordo com especialistas, grande parte dos herdeiros desconhece que a cobrança deve seguir regras específicas após o falecimento do titular. Por isso, cobranças automáticas e documentos emitidos sem atualização cadastral podem causar confusão jurídica.

Consequentemente, muitas pessoas pagam valores sem questionar a legalidade da forma de cobrança, principalmente quando o imóvel permanece no nome do falecido.

Panorama jurídico sobre débitos e inventário

Na prática, as dívidas do imóvel podem integrar o espólio durante o processo de inventário. Ou seja, o débito pode existir, mas a forma de cobrança precisa respeitar a situação legal do bem e do falecido.

Dessa forma, a administração pública deve direcionar a cobrança de maneira adequada, sem manter registros ativos exclusivamente em nome de quem já morreu.

A dívida de IPTU não deixa de existir após o falecimento do proprietário. Porém, a cobrança formal e ações judiciais não devem ocorrer diretamente em nome da pessoa falecida, devendo seguir o procedimento legal vinculado ao espólio e ao imóvel.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!