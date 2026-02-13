Loja de roupas anuncia falência e fechamento de mais de 90 lojas para sempre

Empresa afirma que decisão faz parte de um processo de reestruturação e reflete mudanças no consumo, com queda do varejo físico e avanço das compras online

Layne Brito - 13 de fevereiro de 2026

O varejo de moda europeu atravessa um período de forte transformação, pressionado pela digitalização acelerada das vendas e pelo aumento dos custos operacionais.

Redes tradicionais, que durante anos sustentaram grandes estruturas físicas, agora enfrentam o desafio de manter a competitividade em um cenário dominado pelo comércio eletrônico e por consumidores cada vez mais exigentes.

O anúncio pegou clientes e o mercado de surpresa. A rede de moda Inside, pertencente ao grupo espanhol Liwe Española, confirmou que entrou em processo de falência e irá fechar definitivamente 91 lojas, principalmente na Espanha, onde está concentrada a maior parte de suas operações, além de unidades na Itália e em Portugal.

A decisão marca um dos momentos mais delicados da trajetória da empresa, que por anos foi referência em moda jovem e acessível em diversas cidades espanholas.

Centros comerciais de cidades como Madri, Valência e Sevilha estão entre os locais impactados pelo encerramento das atividades.

A empresa vinha enfrentando desafios crescentes no varejo de moda europeu. A redução no fluxo de clientes nas lojas físicas, o aumento dos custos com aluguel e operação e a forte concorrência das plataformas online pressionaram os resultados financeiros.

Com consumidores migrando para compras digitais e comparando preços em tempo real, redes com grande presença física passaram a operar com margens cada vez mais apertadas.

Em muitas cidades espanholas, manter unidades abertas deixou de ser financeiramente viável.

O fechamento das 91 lojas faz parte de um plano de reestruturação da Liwe Española.

A estratégia inclui redução de despesas fixas, renegociação de dívidas e reorganização das operações consideradas mais sustentáveis.

A empresa tenta preservar parte das atividades enquanto negocia com credores e avalia novos caminhos para manter a marca ativa no mercado europeu.

O encerramento das unidades afeta diretamente centenas de trabalhadores na Espanha, além de impactar fornecedores e centros comerciais nas cidades envolvidas. Em municípios menores, a saída da rede representa a perda de uma opção tradicional de moda acessível.

Para consumidores, surgem dúvidas sobre trocas, garantias e vales-compra durante o período de transição, especialmente nas cidades onde as lojas já iniciaram liquidações finais.

O caso da Inside reflete um movimento mais amplo no varejo europeu, que vive um processo de ajuste estrutural. O modelo baseado em forte presença física perdeu espaço para estratégias digitais mais enxutas e adaptáveis.

O fechamento de 91 lojas na Espanha e em outros países da Europa simboliza não apenas uma crise empresarial, mas a necessidade urgente de reinvenção em um setor cada vez mais competitivo.

