Márcio Corrêa questiona fechamento de retorno na BR-060 e defende alternativa

Prefeito afirma que bloqueio definitivo pode impactar moradores e cobra ajustes técnicos no trecho

Pedro Ribeiro - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), usou as redes sociais para comentar a interdição do retorno na BR-060, nas proximidades do acesso ao Bairro de Lourdes.

Na publicação feita nessa segunda-feira (16), Marcio afirmou que, embora a segurança viária seja prioridade, o bloqueio definitivo do ponto precisa ser reavaliado.

Segundo ele, o trecho demanda ajustes técnicos capazes de ampliar a segurança dos condutores, mas sem comprometer a mobilidade de moradores e trabalhadores que utilizam o acesso diariamente.

Além disso, o prefeito destacou que defende alternativas viáveis que conciliem a redução de acidentes com a fluidez do trânsito.

Para ele, qualquer decisão deve levar em conta o impacto direto na rotina da população da região.

A interdição do retorno tem gerado debate entre autoridades e motoristas, especialmente por se tratar de um dos principais acessos ao Bairro de Lourdes e áreas vizinhas.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!