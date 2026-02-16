Meteorologia tem boa notícia para quem quer aproveitar feriado do Carnaval em Goiás

Mesmo assim, goianos devem ficar atentos a duas coisas para evitar problemas ao longo das festividades

Natália Sezil - 16 de fevereiro de 2026

Cidade de Goiás. (Foto: Divulgação/Secult)

Foliões que querem aproveitar a terça-feira (17) de Carnaval em Goiás podem se animar: a meteorologia tem uma boa notícia para “curtir” os bloquinhos de rua.

Nenhuma cidade do estado está sob alerta de chuvas. Na verdade, a previsão do tempo indica predomínio de sol com variação de nebulosidade.

Pode ocorrer áreas de instabilidade, por conta da combinação de calor e umidade, mas, nessas situações, o índice de chuva deve ser baixo.

A preocupação dos goianos, em vez disso, deve ser com a alta exposição ao sol e com a hidratação.

Segundo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as temperaturas podem chegar a 37°C.

O índice máximo deve ser alcançado nas regiões Norte e Oeste. Nas demais, a previsão é de que os termômetros marquem 35°C.

Pela primeira vez em vários dias, nenhuma cidade goiana está sob risco potencial de tempestades.

