Meteorologia tem boa notícia para quem quer aproveitar feriado do Carnaval em Goiás

Mesmo assim, goianos devem ficar atentos a duas coisas para evitar problemas ao longo das festividades

Natália Natália Sezil -
Cidade de Goiás. carnaval
Cidade de Goiás. (Foto: Divulgação/Secult)

Foliões que querem aproveitar a terça-feira (17) de Carnaval em Goiás podem se animar: a meteorologia tem uma boa notícia para “curtir” os bloquinhos de rua.

Nenhuma cidade do estado está sob alerta de chuvas. Na verdade, a previsão do tempo indica predomínio de sol com variação de nebulosidade.

Pode ocorrer áreas de instabilidade, por conta da combinação de calor e umidade, mas, nessas situações, o índice de chuva deve ser baixo.

Leia também

A preocupação dos goianos, em vez disso, deve ser com a alta exposição ao sol e com a hidratação.

Segundo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as temperaturas podem chegar a 37°C.

O índice máximo deve ser alcançado nas regiões Norte e Oeste. Nas demais, a previsão é de que os termômetros marquem 35°C.

Pela primeira vez em vários dias, nenhuma cidade goiana está sob risco potencial de tempestades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Natália

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.