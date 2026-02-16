Mulher foge de perseguidor, entra em comércio e é salva por clientes em Goiânia

Vítima contou aos policiais que o suspeito a ofendeu e passou a segui-la sem motivo aparente

Vítima foi salva após grupo de homens intervir na situação. (Foto: Reprodução)
Vítima foi salva após grupo de homens intervir na situação. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 31 anos, foi salva por um grupo de homens após ser perseguida e ameaçada por um indivíduo desconhecido no Setor Bueno, em Goiânia.

O caso aconteceu no domingo (15), quando a vítima saiu do prédio onde mora para almoçar em um estabelecimento próximo ao “Empório Bueno”.

Segundo relato da vítima, ela foi abordada por um homem que estava parado em frente ao edifício. Sem qualquer motivo aparente, ele passou a proferir xingamentos.

A mulher optou por não responder e seguiu em direção ao comércio, tentando evitar qualquer tipo de conflito.

O suspeito, no entanto, a seguiu até o interior do empório. Bastante alterado, ele a confrontou e questionou por que ela teria “olhado feio” para ele.

Na sequência, tentou partir para agressão física, mas foi contido por um grupo de homens que estavam no estabelecimento e presenciaram a cena.

Nas imagens, é possível ver o suspeito avançando para o interior, sendo empurrado para fora e mais uma vez tentando investir contra o grupo, até que é atingido por um soco, cai para trás e finalmente recua, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e orientou os envolvidos. Agora, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

 

 

