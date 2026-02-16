Pedágio que gerava filas enormes na volta do feriado será desmontado, e motoristas comemoram

Sistema Anchieta-Imigrantes terá um modelo de pedágio mais moderno; cobrança será dividida e bidirecional

Gustavo de Souza - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Nandhu Kumar/Pexels)

Quem já enfrentou horas parado na volta do feriado prolongado rumo a São Paulo sabe: o pedágio da serra virou sinônimo de congestionamento. Agora, esse cenário está com os dias contados.

A tradicional praça do Sistema Anchieta-Imigrantes começará a ser desmontada a partir de julho. No lugar das cabines e cancelas, entra em operação o modelo eletrônico conhecido como free flow (em tradução livre, fluxo livre).

A proposta é deixar a passagem sem parada, sem redução brusca de velocidade e sem filas concentradas nas cabines de cobrança.

Como vai funcionar o novo pedágio eletrônico

O novo sistema foi batizado de Siga Fácil e utiliza pórticos com câmeras, sensores e antenas. A tecnologia identifica automaticamente a placa do veículo ou a tag eletrônica instalada no para-brisa.

O primeiro equipamento começou a ser instalado no km 33 da Via Anchieta. Na Rodovia dos Imigrantes, outro pórtico será montado no km 29, substituindo a atual praça localizada no km 32.

Até o fim de junho, os equipamentos funcionarão apenas em fase de testes, sem cobrança. A operação definitiva depende de validação técnica e autorização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Tarifa será dividida e cobrada nos dois sentidos

Atualmente, a tarifa do Sistema Anchieta-Imigrantes é de R$ 38,70, paga apenas no sentido capital–litoral. Com o novo modelo, o valor será dividido em duas cobranças de R$ 19,35.

O motorista pagará R$ 19,35 na descida da serra, em direção ao litoral, e R$ 19,35 na subida, no retorno à capital. A cobrança passa a ser bidirecional e proporcional ao trecho utilizado.

Motociclistas seguem isentos, conforme as regras vigentes. A mudança altera a lógica de pagamento concentrado em apenas um ponto da rodovia.

Fim dos gargalos históricos na serra

A expectativa do governo estadual e da concessionária Ecovias Imigrantes é eliminar os gargalos formados nas antigas praças físicas, sobretudo em feriados e na alta temporada.

Além da fluidez, a promessa é de mais segurança no trecho de serra. Estudos estão em andamento para modernizar a Operação Comboio, utilizada em casos de neblina intensa.

A proposta inclui painéis eletrônicos inteligentes capazes de identificar automaticamente as condições climáticas e ajustar a sinalização em tempo real. Durante a transição, as estruturas físicas ainda serão mantidas para garantir o funcionamento do comboio quando necessário.

