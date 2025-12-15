Homem é executado a tiros após discussão em bar de Goiás: “se você tiver coragem, atira!”

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar primeiros socorros, mas vítima já estava em óbito

Davi Galvão Davi Galvão -
Homem foi executado em mesa de bar. (Foto: Reprodução)
Um jovem, de 25 anos, foi executado enquanto estava sentado à mesa de um bar, no setor Central de Bonfinópolis. Testemunhas relataram que, pouco antes de ser morto, a tiros, ele teria dito ao suspeito: “Se você tiver coragem de atirar, atira!”

Outros clientes que estavam no local acionaram a Polícia Militar (PM), relatando que a vítima fatal, identificada como Marcelo Júnior Ribeiro da Mota, já estava no estabelecimento quando o atirador chegou. Eles tiveram uma breve conversa.

Após isso, o suspeito levantou-se, entrou dentro de uma Saveiro Cross, estacionando-a às margens da GO-010, sentido Leopoldo de Bulhões.

Então, ele desceu do veículo, aproximou-se de Marcelo e sacou um revólver, apontando-o para o rosto da vítima.

Mesmo diante do cano da arma, teria dito para que o rapaz atirasse se tivesse coragem, de modo que o disparo foi efetuado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar socorro, mas ao chegar Marcelo já estava em óbito, ainda sentado na cadeira do bar.

O caso foi tipificado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil (PC).

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

