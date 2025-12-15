Homem é executado a tiros após discussão em bar de Goiás: “se você tiver coragem, atira!”
Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar primeiros socorros, mas vítima já estava em óbito
Um jovem, de 25 anos, foi executado enquanto estava sentado à mesa de um bar, no setor Central de Bonfinópolis. Testemunhas relataram que, pouco antes de ser morto, a tiros, ele teria dito ao suspeito: “Se você tiver coragem de atirar, atira!”
Outros clientes que estavam no local acionaram a Polícia Militar (PM), relatando que a vítima fatal, identificada como Marcelo Júnior Ribeiro da Mota, já estava no estabelecimento quando o atirador chegou. Eles tiveram uma breve conversa.
Após isso, o suspeito levantou-se, entrou dentro de uma Saveiro Cross, estacionando-a às margens da GO-010, sentido Leopoldo de Bulhões.
Então, ele desceu do veículo, aproximou-se de Marcelo e sacou um revólver, apontando-o para o rosto da vítima.
Mesmo diante do cano da arma, teria dito para que o rapaz atirasse se tivesse coragem, de modo que o disparo foi efetuado.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar socorro, mas ao chegar Marcelo já estava em óbito, ainda sentado na cadeira do bar.
O caso foi tipificado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil (PC).
