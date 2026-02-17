Com 40 anos de carreira, borracheiro morre após ônibus desabar sobre ele durante manutenção em Goiânia

Família alega que Nadir Oliveira Lima, de 59 anos, avisou sobre instabilidade do solo no momento da troca de pneus

Samuel Leão - 17 de fevereiro de 2026

Borracheiro morre após acidente durante manutenção em ônibus. (Foto: Almir Mota)

Uma vida dedicada ao transporte coletivo da capital terminou em tragédia. Nadir Oliveira Lima, de 59 anos, funcionário da Metrobus há quatro décadas, morreu na madrugada desta segunda-feira (16) após passar dias internado em decorrência de um grave acidente de trabalho. O borracheiro realizava a manutenção de um dos veículos da frota quando o ônibus caiu sobre o seu corpo.

O incidente ocorreu no dia 09 de fevereiro, dentro do pátio da empresa, em Goiânia. Nadir estava realizando o rodízio de pneus entre um ônibus que estava parado e outro que seria utilizado na operação. Segundo informações registradas pelo Corpo de Bombeiros, o “macaco” hidráulico teria apresentado uma falha, provocando a queda repentina do veículo pesado sobre o trabalhador.

Em entrevista ao G1, familiares da vítima trouxeram à tona uma denúncia. De acordo com o familiares, o borracheiro teria alertado o superior imediato de que o local onde o serviço seria realizado não era apropriado.

O solo, composto por terra e sem pavimentação de concreto ou asfalto, poderia ceder sob o peso do equipamento, o que, segundo a família, foi exatamente o que aconteceu.

Nadir sofreu o esmagamento da região da bexiga e fraturou a bacia em três lugares diferentes. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde permaneceu sob cuidados intensivos. O trabalhador chegou a receber alta no sábado (14), mas precisou retornar à unidade de saúde pouco depois, vindo a óbito nesta madrugada.

A Metrobus se manifestou afirmando que os profissionais da oficina utilizam todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários e que o procedimento era considerado operacional padrão. Sobre a denúncia de que Nadir teria avisado sobre o risco do terreno, a companhia informou que não há, até o momento, registros formais de alerta que tenham sido ignorados, mas que o ponto está sendo apurado.

Confira a nota da Metrobus na íntegra:

“A Metrobus Transporte Coletivo S.A. informa que o acidente envolvendo o colaborador Nadir Oliveira Lima ocorreu no dia 9, dentro do pátio da empresa, durante a execução de um procedimento operacional padrão. O colaborador foi prontamente socorrido e, infelizmente, faleceu na madrugada do dia 16.

Desde o ocorrido, foi instaurada apuração interna para levantamento rigoroso de todos os fatos, em paralelo às análises conduzidas pelos órgãos competentes. A empresa colabora integralmente com as autoridades e mantém total transparência no processo.

Não há, até o momento, registro formal de alerta de risco específico relacionado ao procedimento em questão que não tenha sido tratado dentro dos fluxos internos de segurança. Ainda assim, esse ponto está sendo objeto de verificação detalhada no âmbito da apuração em curso.

Os profissionais da oficina utilizam Equipamentos de Proteção Individual compatíveis com a atividade desempenhada, conforme normas de segurança do trabalho. Entre os EPIs adotados estão botina de segurança, luva multitato, luva de vaqueta, máscara PFF2 quando necessário e protetor auricular quando aplicável.

Quanto às condições do ambiente e do solo no momento do acidente, igualmente integram a apuração em andamento.

A Metrobus reforça que trata o caso com máxima seriedade, presta total suporte e apoio aos familiares e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais à imprensa e às autoridades, evitando conclusões preliminares ou especulações enquanto as apurações não forem concluídas.”

