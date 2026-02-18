As carnes proibidas e as carnes permitidas na Quaresma segundo a Igreja Católica

Período de 40 dias que antecede a Páscoa é marcado por penitência e mudanças na alimentação dos fiéis; entenda o que é permitido e o que deve ser evitado segundo a tradição católica

Isabella Victória - 18 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

A Quaresma representa um dos períodos mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica.

Durante os 40 dias que antecedem a Páscoa, os fiéis intensificam práticas como oração, jejum e penitência.

Nesse contexto, surge uma das dúvidas mais frequentes:

Afinal, quais são as carnes proibidas e quais são permitidas durante a Quaresma, especialmente na Quarta-feira de Cinzas e nas sextas-feiras?

Por que a Igreja Católica restringe o consumo de carne na Quaresma?

A Igreja adota essa prática como forma de penitência e sacrifício.

Além disso, a tradição relembra os 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto em jejum.

Por isso, os católicos encaram a abstinência de carne como um gesto concreto de renúncia e reflexão espiritual.

Mais do que uma simples regra alimentar, a prática convida à conversão interior.

De acordo com o Código de Direito Canônico, os fiéis devem se abster de carne na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa.

Além dessas datas, todas as sextas-feiras da Quaresma também são tradicionalmente dias de abstinência.

Quais carnes são proibidas na Quaresma?

Nos dias de abstinência, a Igreja orienta que os fiéis evitem o consumo de carnes de animais de sangue quente.

Assim, entram nessa restrição:

Carne bovina

Carne suína

Carne de frango

Carne de cordeiro

Carnes vermelhas e brancas de mamíferos e aves em geral

Em resumo, a norma inclui qualquer tipo de carne proveniente desses animais.

Quais carnes são permitidas?

Por outro lado, a Igreja permite o consumo de peixes e frutos do mar.

Dessa forma, os fiéis podem consumir:

Peixes

Frutos do mar, como camarão, lula, polvo e mariscos

Outros animais aquáticos

Inclusive, a tradição de comer peixe na Sexta-feira Santa se consolidou justamente por causa dessa permissão.

O jejum é obrigatório para todos?

Além da abstinência de carne, a Igreja também orienta os fiéis a praticarem o jejum na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa.

Nesse caso, o jejum consiste em realizar apenas uma refeição principal ao longo do dia, permitindo-se ainda duas pequenas refeições leves.

As normas do jejum valem para pessoas entre 18 e 59 anos. Já a abstinência de carne se aplica a partir dos 14 anos.

Entretanto, idosos, gestantes e pessoas com problemas de saúde não precisam seguir essas determinações.

E quem não cumpre?

Ainda assim, a Igreja reforça que o principal objetivo da Quaresma não se limita à alimentação.

Na verdade, os fiéis devem priorizar a dimensão espiritual do período.

A abstinência funciona como um sinal externo de uma mudança interior.

Portanto, caso alguém não consiga cumprir a regra alimentar, pode substituí-la por outro gesto concreto de penitência, como obras de caridade, oração mais intensa ou ações solidárias.

Mais do que alimentação

Em síntese, a Quaresma prepara os cristãos para a Páscoa por meio da reflexão, do arrependimento e da renovação da fé.

Assim, a abstinência de carne não representa apenas uma restrição alimentar, mas sim um convite à disciplina, ao autoconhecimento e ao crescimento espiritual.

